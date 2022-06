Manca l'acqua per un guasto, autobotti al Lagaccio

Niente acqua in alcune vie del Lagaccio a causa di un danno alle tubature nella giornata di mercoledì 29 giugno 2022.

Lo ha comunicato la protezione civile informando problemi di fornitura d'acqua in via san Marino, via Ferrara, via Bologna, via Bartolomeo Bianco. Considerate anche le temperature e l'emergenza caldo, i residenti possono rifornirsi d'acqua da due autobotti che Iren metterà a disposizione dalle 17.30 all'incrocio tra con via san Marino e via Bartolomeo Bianco all'altezza del civico 99 di via Ferrara.

Ancora sconosciuta l'origine del guasto e i tempi per ripararlo.

La polizia locale, invece, comunica che via della Superba è chiusa per allagamento.