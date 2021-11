Guasto alla rete idrica in corso Sardegna, rubinetti all'asciutto

A causa della rottura di una condotta in corso Sardegna, avvenuta questa mattina, mercoledì 10 novembre 2021, Iren Acqua ha dovuto interrompere la fornitura idrica alle utenze site in alcune vie del Comune di Genova.

Le strade coinvolte sono corso Sardegna, via Tortosa, piazzale Marassi, corso Galliera, via Monticelli, via Rino Mandoli e zone limitrofe.

Il ripristino del regolare servizio è previsto nella serata.