Cristiano Zaccagnini è il nuovo comandante regionale della Guardia di Finanza

Giovedì 13 luglio 2023 a Genova presso la caserma di via Nizza, sede del comando regionale Liguria, alla presenza del comandante interregionale per l'Italia Nord Occidentale della Guardia di Finanza, generale di Corpo d'Armata Fabrizio Carrarini, ha avuto luogo la cerimonia di avvicendamento tra il generale di Divisione Rosario Massino e il generale di Divisione Cristiano Zaccagnini, nuovo comandante regionale della Guardia di Finanza della Liguria.

All'evento hanno presenziato le massime autorità civili, militari e religiose della regione, una rappresentanza di ufficiali, ispettori, sovrintendenti, appuntati e finanzieri in servizio nel capoluogo, nonché rappresentanti delle Fiamme Gialle in congedo dell'Associazione Nazionale Finanzieri d’Italia e i delegati del Consiglio di Base della Rappresentanza Militare (Cobar Liguria).

Nel lasciare il comando regionale dopo oltre tre anni, il generale Rosario Massino, destinato ad assumere a Roma un nuovo incarico quale comandante delle Unità Speciali, ha rivolto espressioni di gratitudine e apprezzamento nei confronti di tutti i finanzieri della Liguria per l'altissima professionalità e l'incondizionato impegno dimostrati nelle specifiche attività operative condotte sul territorio ligure, lavorando sempre al servizio dei cittadini e delle imprese oneste, per assicurare il rispetto delle regole e contrastare le frodi in danno del sistema economico e dei consumatori. Il generale Massino ha, inoltre, ringraziato le autorità presenti per il rapporto di proficua collaborazione e le sinergie sviluppate ai fini del mantenimento della sicurezza pubblica.

Succede nell'incarico di comandante regionale il generale Cristiano Zaccagnini, classe 1963, di origini toscane, proveniente da L'Aquila dove ha retto la Scuola Ispettori e Sovrintendenti del Corpo. Nel corso della sua carriera, oltre a ricoprire importanti incarichi di comando alle sedi di Roma, Milano, Venezia e Genova (dove ha retto il comando provinciale), ha assolto delicate funzioni presso il comando generale e l'autorità nazionale anticorruzione.

Il nuovo comandante regionale, nel ringraziare le Superiori Gerarchie del Corpo per la fiducia accordatagli, ha salutato le Fiamme Gialle liguri, assicurando il massimo impegno e la massima dedizione nello svolgimento delle nuove funzioni derivanti dall'incarico cui è stato designato.

Al termine della cerimonia, il comandante interregionale per l'Italia Nord Occidentale, generale Fabrizio Carrarini, dopo aver ringraziato il generale Massino per l'apprezzabile opera prestata in Liguria, ha rivolto al Gen. Zaccagnini un augurio di "buon lavoro" nel nuovo incarico con l'auspicio di ulteriori importanti successi nell'interesse della Guardia di Finanza e del Paese.