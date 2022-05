Guardia di Finanza, il generale Carrarini visita il comando ligure

Venerdì 27 magio 2022 il comandante interregionale dell’Italia nord occidentale della Guardia di Finanza di Milano, generale di corpo d’armata Fabrizio Carrarini, ha visitato il comando regionale della Liguria.

L’alto ufficiale, nella mattinata, è giunto presso la storica caserma 'San Giorgio' di Genova, dove è stato accolto dal comandante regionale, il generale di divisione Rosario Massino. Successivamente ha incontrato una rappresentanza di tutto il personale in servizio in Liguria, unitamente ai delegati della rappresentanza militare e ad alcuni membri dell’Associazione nazionale finanzieri d’Italia in congedo.

Nel corso di un briefing presieduto dal comandante interregionale, il comandante Massino ha illustrato i diversi ambiti di intervento nei quali si articola la quotidiana attività operativa e di supporto dei reparti liguri e le iniziative in corso e da intraprendere in materia di personale e di logistica.

Il generale Carrarini ha espresso vivo apprezzamento per l’impegno e la professionalità profusi quotidianamente dalle Fiamme Gialle della Liguria a tutela della legalità e della sicurezza economico finanziaria del Paese, dell’Unione Europea e degli Enti locali, a salvaguardia delle libertà economiche delle imprese e dei cittadini che rispettano le regole.

In tale contesto, nella giornata del 26 maggio, il Comandante Interregionale è stato ricevuto, per una visita istituzionale, dal prefetto di Genova Renato Franceschelli, dal presidente della Regione Giovanni Toti, dal presidente della Corte d’Appello Elisabetta Vidali, dal Procuratore generale della Repubblica Roberto Aniello e dal Procuratore capo di Genova Francesco Pinto, ai quali ha rinnovato la più ampia e completa collaborazione istituzionale da parte delle Fiamme Gialle, esprimendo vivo apprezzamento per l’opera svolta dal finanzieri liguri.

In serata, al termine della visita, il Generale Carrarini si è recato presso il Teatro Carlo Felice di Genova per presenziare al concerto della banda musicale della Guardia di Finanza, primo evento celebrativo dedicato a Niccolò Paganini nell’anno in cui ricorre il 240° anniversario della nascita del grande compositore genovese.

L’evento promosso dal Comune di Genova e dal Premio Paganini nel quadro di in un nutrito programma di attività, in Italia e all’estero, che vedrà il suo culmine nei prossimi mesi di ottobre e novembre, ha visto il complesso bandistico del corpo, diretto dal maestro Leonardo Laserra Ingrosso, rendere omaggio a Paganini con un programma espressamente dedicato.