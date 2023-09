Guardia di finanza, Gianluca Campana è il nuovo comandante provinciale

Il generale di brigata, Gianluca Campana, ha assunto venerdì 29 settembre 2023 l'incarico di comandante provinciale della guardia di finanza di Genova. Subentra al generale di brigata Vincenzo Tomei nel corso di una cerimonia, che si è tenuta in mattinata nell'edificio storico della Caserma 'Allievo Ufficiale Torquato Testero', alla presenza del comandante regionale Liguria, Cristiano Zaccagnini, e dei comandanti dei reparti dipendenti, oltre a una rappresentanza di personale.

Il generale di brigata Vincenzo Tomei, destinato all'incarico di Capo di Stato Maggiore dell'Accademia di Bergamo dopo quattro anni al comando provinciale di Genova, ha rivolto un saluto di commiato ed ha espresso la propria gratitudine ai finanzieri di ogni ordine e grado che in questi anni, con impegno e dedizione, hanno conseguito in ambito provinciale risultati di rilievo a tutela della sicurezza economica e finanziaria della collettività.

Il comandante regionale, Cristiano Zaccagnini, ringraziando Vincenzo Tomei per l'opera svolta in questi quattro anni, ha rivolto a Gianluca Campana l'augurio di buon lavoro nel nuovo incarico, auspicando che possa cogliere ulteriori successi nell'adempiere alla missione istituzionale della guardia di finanza.

Il generale di brigata Gianluca Campana giunge a Genova proveniente da Milano, dove ha ricoperto l'incarico di Capo di Stato Maggiore e, da ultimo, anche di comandante in S.V. del comando regionale Lombardia; è laureato in giurisprudenza, in scienze politiche e in scienze della sicurezza economico-finanziaria.