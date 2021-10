Contratti di luce e gas e società fallite, due arresti per bancarotta

I finanzieri del comando provinciale di Genova, coordinati della procura della Repubblica, hanno eseguito due misure cautelari personali (una detentiva in carcere e una domiciliare) e diverse perquisizioni nei luoghi rientranti nella disponibilità di due soggetti, indagati per il reato di bancarotta fraudolenta. Durante le perquisizioni sono stati sequestrati diversi orologi di lusso e gioielli per un valore di oltre 150mila euro.

L'indagine è partita dopo che i finanzieri del Nucleo Operativo Metropolitano del I Gruppo Genova hanno individuato un imprenditore, che, con un articolato sistema di ingegneria elusiva e distrattiva, costituendo nel tempo tre società (operanti nel settore dei contratti di fornitura luce, gas e internet), è riuscito ad appropriarsi di ingenti somme di denaro, superiori a quasi due milioni di euro.

L'imprenditore si avvelava di circa ottanta lavoratori autonomi, che venivano pagati nel momento in cui riuscivano a stipulare un contratto. Inizialmente era stata costituita una prima società con sede a Genova, che, a causa delle distrazioni patrimoniali, è poi fallita.

L'imprenditore ha continuato di fatto l'attività attraverso una nuova società, che, per un periodo di tempo, ha avuto la stessa sede della prima. Anche la seconda società si è indebitata notevolmente, rendendosi insolvente.

A questo punto è stata costituita una terza società, per il tramite di un prestanome, che si avvaleva sempre del medesimo personale delle precedenti società. Nel corso del tempo, non sono stati versati nelle casse dello Stato circa due milioni di euro quali pagamenti delle imposte ai fini Ires e Iva nonché le ritenute Irpef operate sul personale.