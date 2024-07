Alla guida di barche in stato di ebbrezza: la guardia costiera annuncia controlli

I divieti per chi guida mezzi in stato di ebbrezza non valgono solo sulle strade: anche in mare è vietato condurre imbarcazioni e acqua scooter dopo aver bevuto. E la guardia costiera annuncia controlli, specie nel Tigullio, dove con la stagione estiva aumenta il numero di barche che giornalmente navigano in mare.

Una misura per tutelare tutti i frequentatori del mare, soprattutto nella prima fascia che si estende a circa un chilometro dalla riva, dove si riversa la maggior percentuale degli utenti tra bagnanti, subacquei e diportisti. "È essenziale - ricorda la guardia costiera di Santa Margherita Ligure - che chiunque assuma la condotta di un'unità da diporto, oltre che in possesso delle eventuali previste abilitazioni, sia in perfetto stato psicofisico. Come prescritto dal Codice della nautica da diporto, è difatti vietato assumere o ritenere il comando, la condotta o la direzione di un'unità da diporto in stato di ebbrezza".

La verifica del rispetto dei limiti previsti (0,5 grammi per litro), a partire da questa settimana, sarà effettuata anche da parte del personale della guardia costiera di Santa Margherita Ligure che, nell'ambito delle attività di controllo in mare, ha la strumentazione necessaria ad accertare il tasso alcolemico.

Per i minori di 21 anni, tra l'altro, i limiti scendono a zero e dunque per loro è vietato condurre unità da diporto dopo aver bevuto.