Alluvione in Emilia Romagna, impegnata nei soccorsi anche la Guardia Costiera genovese

Da diversi giorni Il quinto nucleo operatori subacqueo ed elicotteri della base aeromobili della Guardia Costiera della Liguria sono in missione in Emilia Romagna, in soccorso alle popolazioni colpite dai drammatici eventi alluvionali dei giorni scorsi. Operano sotto lo stretto coordinamento della Protezione civile in attività di assistenza alla popolazione, tra cui l’apporto di viveri e medicinali alle persone isolate, o il recupero persone dalle aree alluvionate, necessitanti di cure e ospedalizzazione.

Per la sua specialità, il quinto nucleo è soprattutto impiegato in attività tecniche di soccorso in ambienti alluvionati per consentire l’abbassamento e il deflusso delle acque dalle zone abitate al fine di liberare le popolazioni. In questi giorni, un'aliquota del quinto nucleo sommozzatori sarebbe stata impegnata in diverse manifestazioni organizzate dal Comune di Genova, tra cui la Festa dello sport al Porto Antico e in altri eventi per promuovere la sicurezza in mare, impegni ai quali ha ovviamente dovuto rinunciare.

"Auguriamo comunque il buon esito delle manifestazioni - sottolinea la Guardia Costiera - ma, soprattutto, esprimiamo la nostra più sentita vicinanza alle popolazioni colpite dalla calamità naturale nella speranza che possono riprendersi al più presto da questa drammatica situazione".