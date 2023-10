Fiocina e coltelli in auto: "Se mi lasciate andare vi regalo una pietra preziosa"

Dopo essere stato sorpreso con attrezzi da scasso in auto ha tentato di corrompere i poliziotti e, al netto rifiuto, li ha poi aggrediti. Protagonista della vicenda un uomo di 55 anni, arrestato intorno alle ore 14:30 di domenica 29 ottobre in piazzale Parenzo, in Val Bisagno.

Durante un normale controllo del territorio gli agenti hanno notato un'automobile che transitava con andatura incerta e irregolare in lungobisagno Istria. Hanno quindi intimato l'alt al veicolo e il conducente è sceso contestando subito il controllo. Un poliziotto ha notato nel vano porta oggetti tra i due sedili un coltello a serramanico e un 'bong', strumento utilizzato per il consumo di sostanze stupefacenti. Le sorprese sono poi arrivate in seguito alla perquisizione svolta. In auto c'erano anche 29 grimaldelli contenuti in una busta, un calibro per pietre preziose con numero seriale abraso, una pietra preziosa e un altro coltello. Nel portapacchi sopra l'auto anche una fiocina e due arpioni.

Il 55enne ha fornito risposte vaghe e fuorvianti rispetto al materiale trovato ed è stato invitato a seguire la polizia in questura. A questo punto ha offerto agli agenti il calibro e la pietra preziosa, per essere lasciato andare. A risposta negativa ha cominciato a spintonare per guadagnare la fuga ed è stato bloccato dopo una colluttazione. Alla fine è stato arrestato per minacce e resistenza a pubblico ufficiale, istigazione alla corruzione e lesioni personali aggravate. Denunciato anche per possesso ingiustificato di chiavi alterate o grimaldelli, porto abusivo di armi, ricettazione, possesso di armi od oggetti atti ad offendere e guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti. Al 55enne è stata infine ritirata la patente per aver rifiutato di sottoporsi agli accertamenti tossicologici.