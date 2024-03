Un grifone a Pra': la foto del raro avvistamento è virale

È diventata virale negli ultimi giorni sui social la fotografia scattata a Pra' di un Grifone appollaiato su una ringhiera. Un avvistamento molto raro in Liguria per un animale che in Italia era estinta ovunque tranne che in Sardegna, ma che poi era stata reintrodotta con successo in Sicilia, Calabria, Basilicata, Friuli-Venezia-Giulia, Abruzzo, Piemonte e in alcune zone dell'arco alpino nel ponente Ligure. Si tratta di un animale comunque protetto.

La fotografia è stata scattata da Fabrizio Gilardi e ha presto fatto il giro dei gruppi social di quartiere tra stupore e un pizzico di ironia, anche tanti tifosi del Genoa l'hanno condiviso sperando possa essere di buon auspicio in vista della partita di lunedì sera contro l'Inter.

Non è la prima volta che un Grifone viene avvistato a Genova. Era già successo nel 2014, anche quella volta proprio a Pra', nel 2021 invece un grifone debilitato era stato recuperato in un giardino a Molassana e portato al Cras di Campomorone, poi purtroppo era morto per un'intossicazione da piombo.

