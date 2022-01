Usa il green pass di un amico per lavorare, denunciato

Continuano i controlli straordinari della polizia genovese per verificare il rispetto delle attuali norme per il contenimento del contagio da covid e per prevenzione e repressione dei reati predatori e del traffico di stupefacenti. Un trasportatore di 45 anni è stato denunciato a Sestri Ponente perché sopreso con il green pass di un amico, nel centro storico i cani anti droga della polizia hanno 'pizzicato' due persone in possesso di una modica quantità di hashish. Nessuna sanzione, infine, durante i controlli tra Fiumara, Marassi, San Fruttuoso e Quezzi.

Una denuncia a Sestri Ponente

I poliziotti dell’Upg, nella mattinata di mercoledì 12 gennaio 2022, hanno denunciato per sostituzione di persona un trasportatore di 45 anni che ha cercato di entrare all’interno di una ditta di Sestri Ponente per scaricare della merce, esibendo un green pass intestato ad un’altra persona. Al confronto dei dati riportati sul certificato verde con i quelli del documento d’identità, il vigilante incaricato del controllo ha chiesto spiegazioni e il 45enne ha ammesso di aver utilizzato il certificato di un suo amico essendone lui sprovvisto poiché mai sottoposto a vaccinazione.

Controlli anti droga nel centro storico

Il commissariato Prè ha invece svolto un servizio serale nel centro storico insieme al Reparto prevenzione crimine Liguria, ad alcune pattuglie della Questura e a due unità cinofile con i cani Costantin e Leone. Durante il servizio gli agenti hanno 'battuto a tappeto' le vie più calde, intensificando i controlli nei luoghi di aggregazione, nei pressi di fermate di metropolitane e bus e nelle zone oggetto di segnalazioni di criticità e degrado da parte di associazioni e cittadini residenti. I due poliziotti a quattro zampe, durante il pattugliamento, hanno fiutato in via delle Fontane e in via Gramsci due giovani trovati in possesso di hashish che, considerata la modica quantità, sono stati segnalati alla Prefettura.

Controlli nei locali tra Marassi e San Fruttuoso

Il Commissariato San Fruttuoso, con l’ausilio del Reparto prevenzione Crimine Liguria, si è invece dedicato alla verifica del rispetto della normativa “anticovid” negli esercizi commerciali con somministrazione di alimenti e bevande, nella zona di Marassi, Quezzi e San Fruttuoso. In totale sono stati sei gli esercizi controllati, di cui quattro pizzerie, un ristorante e un bar; 84 gli avventori sottoposti a verifica green pass, tutti regolari.

Alla Fiumara

Il Commissariato Cornigliano, anch’esso supportato dal Reparto Prevenzione Crimine Liguria, ha svolto un servizio mirato al controllo degli esercizi in zona Fiumara, riscontrando totale aderenza alla normativa green pass fra tutti gli avventori ed esercenti.