Influenza, Gratarola: "Si vaccina solo chi ha paura di morire"

Neppure la metà delle dosi di vaccino antinfluenzale acquistate da Regione Liguria è stata somministrata.

Sono 200mila a fronte di 440mila a disposizione. Lo ha detto l’assessore alla Sanità Angelo Gratarola in risposta a un’interrogazione di Ferruccio Sansa durante la seduta del Consiglio regionale di oggi, martedì 13 dicembre.

“Le persone si vaccinano solo quando hanno paura di morire - ha detto Gratarola - pensa che il problema sia degli altri e che non capiterà mai a sé stessi. La vaccinazione è come la fame: se uno non la sente non si avvicina al cibo. Ma non possiamo costringere la gente a vaccinarsi, ci vuole senso di responsabilità per sé stessi, i propri cari, ma anche per la salvaguardia del sistema sanitario. Ammalarsi significa necessitare di cure ed entrare in pronto soccorso che sono sempre in sofferenza per cronica carenza di personale”.

35mila le dosi somministrate nell'ultimo mese al ritmo di circa 8mila a settimana. Per spingere più persone a vaccinarsi è partita una campagna di comunicazione mirata su tutti i canali informativi: “La vaccinazione - ha continuato l’assessore - è l’unica arma a disposizione per potenziare il sistema immunitario. Ho quasi perso la voce a dire che l’unica arma per il covid e l’influenza è fare il richiamo tutti gli anni. Sono malattie che dureranno finché farà freddo”.