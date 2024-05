Maltempo e grandinata nel Tigullio, il grido d'allarme degli agricoltori: "Danni ovunque"

Maltempo nel Tigullio e grido d'allarme degli agricoltori. Nella mattinata di sabato 25 maggio 2024 si è abbattuto un violento temporale su Lavagna, Chiavari e Sestri Levante, con tanto di grandinata, che ha causato problemi ai campi e alle colture.

"Un paesaggio surreale quello che si è presentato oggi agli occhi dei nostri agricoltori - spiegano Luca Dalpian e Paolo Campocci, presidente e direttore di Coldiretti Genova - le forti piogge e gli accumuli intensi di grandine hanno ricoperto e creato problemi dalle coste all’entroterra di tutto il Tigullio. I nostri agricoltori lamentano danni alle coltivazioni e c’è grande apprensione per le nostre colture. A partire dal settore del florovivaismo, in forte difficoltà perché tutto l’ambito garden risulta bloccato a causa di queste ondate impreviste di maltempo fuori stagione. Ma non è tutto: il problema di nubifragi e grandinate è anche il non riuscire ad avere la possibilità di mettere a posto e aggiustare i campi e gli orti rovinati dall’evento precedente".

Un susseguirsi, dunque, di fenomeni anomali che preoccupano per la resa delle colture. La primavera è infatti una stagione fondamentale per la resa agricola annuale: "Siamo nella stagione della rinascita - proseguono gli esponenti di Coldiretti -, ma come si può pensare che il lavoro di un agricoltore riesca a venir ripagato se non siamo preparati a gestire un’evidente urgenza climatica come questa? Danni ai vigneti, ortaggi distrutti, campi devastati e seminativi spariti: la situazione ci impone di ipotecare l’andamento annuale delle colture e sperare in un intervento politico a favore di deroghe che considerino le condizioni attuali, onde evitare un’ulteriore pioggia sul bagnato".

Continua a leggere le notizie di GenovaToday, segui la nostra pagina Facebook e iscriviti al nostro canale WhatsApp