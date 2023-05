Santa Margherita imbiancata dalla grandine

Santa Margherita Ligure imbiancata dalla grandine. Stanno facendo il giro dei social le tante immagini scattate tra la notte e le prime ore del mattino di venerdì 12 maggio 2023. Un fenomeno eccezionale, considerando il periodo dell'anno, legato alla perturbazione che ha colpito la Liguria con pioggia e temporali.

Secondo le previsioni di 3BMeteo a Genova venerdì rimangono piogge e rovesci anche temporaleschi in mattinata, fenomeni in attenuazione dal pomeriggio e schiarite in serata, con temperature comprese tra e 12 e i 17°C. Nel resto della Liguria: a ponente nubi in progressivo aumento con deboli piogge al pomeriggio e schiarite in serata; a levante cieli molto nuvolosi o coperti al mattino con piogge e rovesci anche temporaleschi, in attenuazione dal pomeriggio.

Per quello che riguarda il fine settimana sabato 13 maggio a Genova cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in intensificazione pomeridiana, ma con in serata. Domenica 14 maggio si parte invece con cieli in prevalenza poco nuvolosi, poi è previsto un peggioramento nel pomeriggio con deboli piogge e nuovo miglioramento alla sera.