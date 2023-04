Grandinata in città e nell'entroterra: strade imbiancate, le previsioni meteo

Strade imbiancate per la grandine a Genova e provincia, dove il maltempo della mattinata si è trasformato, nel primo pomeriggio, in un vero e proprio temporale con tuoni, fulmini, vento e la comparsa di chicchi bianchi che hanno contribuito ad abbassare le temperature.

La grandinata è stata segnalata nell'entroterra, come a Ronco Scrivia, ma anche a Multedo (dove alcuni lettori segnalano che sono saltati alcuni tombini creando allagamenti), Pegli, Molassana, e in diverse altre zone di Genova e della Liguria, soprattutto a ponente.

Le previsioni di Arpal

Oggi, giovedì 13 aprile: Il transito di una perturbazione sul Nord Italia arreca condizioni d'instabilità sulla Liguria favorendo rovesci e temporali sparsi, più probabili nelle ore centrali sul Ponente, fino al pomeriggio a Levante, con bassa probabilità di fenomeni forti anche associati a grandine e repentini colpi di vento; non si escludono isolate deboli nevicate sui rilievi di AE (quota neve oltre 1200 m). Ingresso di venti settentrionali forti e irregolari su BDE. Mare in aumento a molto mosso per onda lunga di libeccio lungo tutta la costa (periodo 7.5-8.5 s).

Domani, venerdì 14 aprile: Fino al primo mattino venti sostenuti da nord, nordovest localmente forti su rilievi e sbocchi vallivi; in serata venti localmente forti da ovest, sudovest sulla costa dell'estremo Ponente. Dalle prime ore della notte lungo tutta la costa mare molto mosso per onda lunga di libeccio (periodo 7-8 s fino al mattino e nuovamente in serata), in temporaneo calo a Ponente nelle ore centrali

Dopodomani, sabato 15 aprile: Il transito di un nuovo impulso in quota da nordovest comporta condizioni di diffusa instabilità favorendo lo sviluppo di rovesci o temporali d'intensità fino a moderata, più probabili nelle ore centrali. In serata ingresso di venti settentrionali fino a forti e rafficati. Dalle prime ore della notte lungo tutta la costa mare molto mosso per onda lunga di libeccio (periodo 6.5-7.5 s nella notte, 8-9 s in serata), in temporaneo calo a Ponente nelle ore centrali.

La situazione

Dalla scorsa notte piogge, rovesci anche a sfondo temporalesco con episodi di grandine, interessano buona parte della regione, risparmiando al momento, praticamente solo l’imperiese (dove peraltro, attualmente qualche pioggia sta facendo la comparsa nelle zone interne). Le precipitazioni sono al più di intensità moderata, con cumulate orarie massime nello spezzino con 26 millimetri a Riccò del Golfo, 26.0 alla Foce Monte Viseggi, 25.0 a Piana Battolla Ponte. Nel genovese 22 millimetri in un’ora a Fiorini. Ed è proprio Fiorino la stazione che ha raccolto, da inizio evento, il quantitativo maggiore di pioggia con 93.8 millimetri (quantità elevata) seguita da Mele con 69.2.

Intanto a ponente la nuvolosità è irregolare, mentre resta più compatta sul centro levante; i venti al suolo sono prevalentemente meridionali, settentrionali sul settore centrale, deboli o moderati con rinforzi sui crinali (raffica a 76 km/h a Casoni di Suvero, nello spezzino). Il mare, alla boa di Capo Mele, è tra mosso e molto mosso con temperatura superficiale dell’acqua di 15.1 gradi.

Dal punto di vista termico il valore minimo della notte è stato di 0.7 a Pratomollo (Borzonasca, Genova) ma in quota le temperature sono in discesa con, alle 10.00, 0.9 a Poggio Fearza e 1.8 a Monte Settepani. Alle ore 11.15 la temperatura più elevata fin qui raggiunta dalla rete Omirl è di 18.1 a Ventimiglia.