Breve ma intensa grandinata a Genova tra Cornigliano e Sampierdarena poco dopo le ore 10.15 di domenica 7 febbraio 2021.

Il video è stato girato in via Lodovico Antonio Muratori, nei pressi del Cineporto, la situazione è fortunatamente migliorata dopo una decina di minuti, la grandine si è trasformata in pioggia intorno alle 10.30 e l'intensità è calata con il passare dei minuti.