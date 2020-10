VIDEO | Maltempo a Genova: violenta grandinata a levante, tromba marina e allagamenti

Violenta grandinata poco dopo le 8.30 di sabato 24 ottobre 2020 sul levante genovese con allagamenti anche sulle strade soprattutto tra via Cavallotti, corso Italia, via Boccadasse. via De Gaspari e via Nicolò Dodero ad Albaro. In pochi minuti le strade si sono allagate causando qualche disagio alla circolazione. Intorno alle 8 si era anche formata una tromba marina al largo della Foce.

I genovesi a levante si sono quindi svegliati con tuoni fulmini e pioggia, la situazione è però velocemente migliorata. Secondo le previsioni di Arpal nel pomeriggio di sabato 24 ottobre dovrebbero esserci schiarite mentre domenica 25 la giornata dovrebbe essere prevalentemente nuvolosa con la possibilità di qualche pioggia leggera.

I vigili del fuoco sono anche intervenuti ad Albaro in via delle Sirene per due grossi rami che si sono abbattuti sulla strada fortunatamente senza creare danni.