La grande crono di Genova: strade chiuse e viabilità modificata

Domenica 30 luglio 2023 si svolgerà a Genova la manifestazione ciclistica di categoria amatori 'La grande crono di Genova', organizzata dalla Polisportiva Asd Team Polizia Locale. Per l'occasione sono previste modifiche alla viabilità con strade chiuse e divieti, a partire dalle ore 8. Ecco tutte le variazioni al traffico nel dettaglio che coinvolgono il territorio del Municipio Media Val Bisagno.

Grande crono di Genova: strade chiuse e modifiche viabilità

Domenica 30 luglio 2023, tra le ore 8 e le 14:15, e comunque nel periodo di effettiva necessità valutato dagli operatori di Polizia Locale, nelle careggiate in ambo i sensi di marcia di via Pedullà, dall’intersezione con ponte Tollari (escluso), di via Adamoli, fino all’intersezione con ponte Fleming (escluso), è istituito il divieto di circolazione veicolare.

Divieto di circolazione veicolare anche sul Ponte Solimano, eccetto i veicoli dei residenti e/o aventi diritto, sul ponte Green e in Salita San Eusebio, con chiusura delle barriere all’intersezione con via Adamoli e altezza civico 9 dall’intersezione con via Montelungo.

Inoltre, è istituito il doppio senso di circolazione sul Ponte XXV Aprile (ora a senso unico con direzione levante/ponente) e in via Gualco, nel tratto compreso tra via Pedullà e il fornice della medesima via, esclusivamente per i veicoli dei residenti e/o aventi diritto.

Dovrà essere garantito il transito ai mezzi di soccorso in servizio di pronto intervento. La Polizia Locale potrà adottare ulteriori misure ritenute necessarie per la sicurezza della circolazione pedonale e veicolare ivi inclusa possibili variazioni alla viabilità nelle aree interessate dalla manifestazione.