A passeggio in via Gramsci con 50 dosi di hashish e mille euro: arrestato 28enne

L’uomo è stato notato da una pattuglia dei carabinieri e fermato per un controllo

Un uomo di 28 anni è stato arrestato in via Gramsci dopo essere stato trovato con 50 dosi di hashish e mille euro in tasca.

È successo lunedì pomeriggio, a fermare il 28enne una pattuglia dei carabinieri che lo ha visto passeggiare avanti e indietro lungo la strada senza una meta apparente. Vista la zona, i militari hanno deciso di fare un controllo, scatenando il nervosismo dell’uomo e il tentativo di allontanarsi.

Perquisito, è stato trovato in possesso e di oltre 1.000 euro in contanti, sequestrati insieme con la droga, ed è stato arrestato per spaccio.