Spintoni ai carabinieri per evitare il controllo: pusher arrestato e cliente nei guai

Spaccio di droga e resistenza a pubblico ufficiale. Un arresto e due denunce il bilancio dei controlli svolti dai carabinieri del nucleo operativo nelle ultime ore, soprattutto nel centro storico.

In via Gramsci è stato arrestato un 30enne originario del Gambia, irregolare e con precedenti, perché trovato in possesso di crack già suddiviso in dosi e della somma in contanti di oltre cento euro, provento dell'attività illecita. L'uomo, durante il controllo, ha spintonato i militari per cercare di scappare.

Durante le operazioni è finito nei guai anche un genovese di 60 anni che stava contrattando con lo straniero e ha opposto resistenza ai carabinieri, è stato denunciato. Anche a suo carico sono emersi precedenti, in tasca nascondeva anche un coltello a serramanico e uno spray urticante con caratteristiche vietate.

Denunciato per resistenza a pubblico ufficiale, infine, un 18enne originario del Gabon che ha cercato di opporsi a un controllo in via Buozzi.