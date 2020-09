Tenta la fuga su scooter rubato, fermato e denunciato

La polizia locale è riuscita a recuperare uno scooter rubato. Intorno alle 5.30 di sabato 5 settembre 2020 gli agenti hanno fermato un ragazzo di 19 anni, con precedenti per furto e rapina, in via Gramsci a bordo di uno scooter Liberty, dopo che il conducente aveva tentato senza successo di seminarli.

Il passeggero è sceso ed è corso via. Gli agenti non ci hanno messo molto a capire che il motoveicolo era provento di furto. Per questo il 19enne, italiano, è stato denunciato per ricettazione.

Sono in corso le indagini per rintracciare il passeggero, che sarà denunciato per ricettazione in concorso. Lo scooter è stato restituito al legittimo proprietario.