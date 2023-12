Lite tra passanti finisce con lancio di escrementi in strada

"Ti tiro la cacca del mio cane". No, non è stata solo una minaccia verbale. È accaduto veramente in via Gramsci, ieri mattina.

Una donna di origini francesi, ha reagito molto male alle critiche di un passante colpevole di essersi lamentato del comportamento dei cani della signora.

Lei prima l’ha aggredito verbalmente e poi gli ha tirato addosso il sacchetto con gli escrementi di uno dei suoi cani. Il passante colpito dal 'profumato' contenuto ha chiamato il 112.

In strada sono arrivate le pattuglie della polizia locale, la donna è stata portata negli uffici di piazza Ortiz dove è stata denunciata per violenza privata.