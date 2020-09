Ruba smartphone e scappa travolgendo una pattuglia della Locale

Nella serata di domenica 27 settembre 2020, poco dopo le 21, un cittadino tunisino ha strappato dalle mani di un suo conoscente, un italiano, il telefono su cui questo stava scrivendo un messaggio e ha preso la fuga.

Il derubato lo ha inseguito da via Gramsci a vico Primo dello Scalo dove il ladro si è trovato davanti gli agenti del reparto Sicurezza Urbana della Polizia Locale in servizio in via Pré: si erano velocemente portati sul posto dopo aver sentito le urla dell'Italiano.

Nelle tasche del fuggitivo è stato trovato il telefonino rubato. Lo straniero, 22 anni, è stato denunciato perché presente in maniera irregolare in Italia (con divieto di reingresso per 5 anni) ed è stato arrestato per la il furto in flagranza.

Stamattina, al processo per direttissima, il giudice ha deciso una pena di 1 anno e 6 mesi di reclusione con la condizionale.