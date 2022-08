/ Via Antonio Gramsci

Ruba su un'auto con un bambino di 4 anni a bordo, arrestato

La polizia di Stato di Genova ha arrestato un 46enne per furto in via Gramsci. Approfittando di un attimo di distrazione del guidatore, sceso per recarsi in farmacia, il ladro si è impadronito del suo portafoglio