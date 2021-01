Ruba il portafogli a un giovane, lo deride e lo aggredisce

Insieme ad altri due soggetti, fuggiti prima dell'arrivo della polizia, ha sottratto il portafogli a un 26enne, il quale, accortosi di quanto stava avvenendo, ha cercato di opporsi senza però riuscirci, a causa di un problema nell'utilizzo di una mano. È successo intorno a mezzanotte in via Gramsci.

I tre, forti del vantaggio fisico, hanno cominciato a deridere la vittima, passandosi il portafogli di mano in mano, mentre lui cercava inutilmente di riprenderlo. Ad assistere alla scena, però, vi era anche un gruppo di senegalesi, che, prontamente, sono intervenuti in aiuto del giovane, permettendogli così di rientrare in possesso di quanto gli era stato asportato.

Il 21enne, indispettito dall'intromissione dei presenti, ha cominciato un alterco con una giovane donna, anch'essa intervenuta in soccorso, che, a sua volta, è stata difesa dalla vittima. A quel punto è nata una colluttazione durante la quale il marocchino ha sferrato al malcapitato due violenti calci al ventre, che lo hanno fatto cadere a terra, provocandogli una ferita a una mano, giudicata guaribile in 3 giorni.

Il 21enne marocchino è stato denunciato per furto e lesioni personali, reati entrambi aggravati poiché commessi approfittando di una situazione di vulnerabilità della vittima e sanzionato per la violazione della normativa anti covid poiché fuori dalla propria abitazione oltre l'orario consentito.