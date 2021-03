Vede la polizia e scappa, poi parte con calci e pugni: in bocca 19 involucri di droga

Il giovane si trovava in compagnia di altre persone in via Prè e alla vista degli uomini in divisa di pattuglia nel cuore della notte (intorno alle 4) si è dato alla fuga verso via Gramsci

Un 19enne originario del Senegal è stato arrestato dalla Polizia per detenzione ai fini di spaccio di droga e resistenza a pubblico ufficiale.

Il giovane si trovava in compagnia di altre persone in via Prè e alla vista degli uomini in divisa di pattuglia nel cuore della notte (intorno alle 4) si è dato alla fuga verso via Gramsci. Una volta raggiunto ha reagito con violenza spintonando gli agenti e colpendoli con calci e pugni, ma è stato bloccato in poco tempo.

Durante la colluttazione con i poliziotti ha sputato dalla bocca 19 involucri di varie forme contenenti cocaina (13 involucri per un totale di 6,12 grammi) ed eroina (6 involucri per 5,96 grammi), oltre alla droga sono stati sequestrati anche 70 euro probabilmente provento dell'attivitàò illecita di spaccio e due telefoni cellulari. Il 19enne è stato infine portato nel carcere di Marassi.