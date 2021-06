In giro con gli amici, era stato espulso nel 2019

Il 22enne albanese non avrebbe potuto rientrare in Italia fino ad agosto 2022, per questo è stato arrestato

Intorno alle 3.30 di mercoledì 9 giugno 2021 in via Gramsci la polizia di Stato ha arrestato un 22enne albanese per inosservanza del decreto di espulsione.

Una volante dell'ufficio prevenzione generale ha fermato un'auto con all'interno cinque uomini stranieri. Da un controllo in banca dati è emerso che il 22enne, sotto un alias, risultava essere destinatario di un decreto di espulsione e di un ordine del questore di Genova, emessi nel 2017.

Poiché il ragazzo nei fatti ha lasciato il territorio nazionale nel 2019, imbarcandosi per Valona, non avrebbe potuto rientrare in Italia fino ad agosto 2022. Per questo motivo è stato trasferito nelle camere di sicurezza in attesa della direttissima.