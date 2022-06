Pugno in faccia all'ex fidanzata per rubarle telefono e marsupio

Ha colpito l'ex compagna con un pugno al volto al culmine di una lite, poi le ha rubato marsupio e telefono e ha cercato di scappare nei vicoli. Protagonista dell'episodio, nella serata di sabato 18 giugno 2022, un 34enne che è stato arrestato dalla polizia per rapina.

Secondo quanto ricostruito dalle forze dell'ordine l'uomo ha incontrato l’ex fidanzata in via Gramsci, gli animi si sono scaldati troppo, ed è scoppiata una lite furiosa, durante la quale il 34enne ha seguito la donna, le ha strappato il telefono dalle mani e l’ha colpita con un pugno in faccia mentre lei cercava di riappropriarsene. A questo punto ha continuato a spingere a terra la malcapitata e, dopo averle sottratto anche il marsupio, ha cercato di dileguarsi in via del Campo.

Fortunatamente l’episodio non è sfuggito a una volante della polizia, che è riuscita a fermare l’uomo prima che se ne perdessero le tracce. La donna è stata dimessa dal Pronto Soccorso con una prognosi di 7 giorni. Processo per direttissima, lunedì 20 giugno, per l'aggressore.