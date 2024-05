"Fate graffiti, non la guerra": la street art pacifista che riqualifica l'ecomostro sul mare

"Fate graffiti, non la guerra" dice una ragazza che impugna una pistola fumante, ma lo sbuffo di fumo in fondo è solo vernice. Quella che esce dalle bombolette di Davide "Preglia" Pregliasco, che da anni gestisce un progetto di street art per riqualificare i muri di cemento del cosiddetto "ecomostro" di Arenzano, in zona Marina Grande.

Si tratta della galleria sotto il complesso residenziale realizzato nei primi anni '60 dall'architetto Vico Magistretti: il lungo tunnel che circondava la vecchia ferrovia, ora passeggiata ciclopedonale, è ormai da anni in stato di degrado ed è stato ribattezzato ecomostro anche a causa del notevole impatto visivo che si ha guardando la zona dal mare.

Già da qualche tempo ha preso il via, con il benestare del Comune, il progetto "Love Graffiti" voluto da Pregliasco - writer per passione, nella vita gestore di un pub ad Arenzano - per riqualificare la galleria attraverso la street art. All'inaugurazione del progetto avevano preso parte diversi writer e ora, sulle pareti di cemento grigio, si alternano graffiti e tag.

"I disegni - spiega Pregliasco - con il tempo si sono susseguiti, si sono deturpati e si sono ricoperti con altri soggetti in linea con lo stile in continua evoluzione di questo tipo di arte, che per sua stessa natura deve rimanere popolare, accessibile a tutti, senza essere soggetta a quotazioni".

E dopo un breve periodo di inattività, "Preglia" - già autore di altri murali che riqualificano zone degradate della cittadina - è tornato a impugnare le bombolette per realizzare "Graffiti war", con una superficie di circa 50 metri quadrati. Il messaggio, specie in un momento di instabilità internazionale, è chiaro, un appello non solo contro la guerra, ma anche per unirsi e dare più spazio all'arte anziché ai conflitti: "Ad ogni latitudine - dice - e in ogni angolo del mondo i colori uniscono ed emozionano e un disegno sul muro non ha bisogno di spiegazioni, ma solo di interpretazioni. Lo scopo di questo progetto è essere libertà di espressione e strumento per far trapelare, in maniera più o meno diretta, messaggi personali o universali". Come la ricerca della pace.

Nel frattempo, il complesso di Marina Grande recentemente è stato ripensato e ridisegnato da 40 studenti universitari di Milano, Nantes, Parigi e Atene, nell'ambito del programma Erasmus+: progetti e spunti che potrebbero aiutare il Comune a far luce su un eventuale ripensamento futuro dell'area (in mano a diverse proprietà e dunque di non facile realizzazione) basandosi su principi di sostenibilità e socialità.