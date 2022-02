Balneari, il Governo conferma scadenza proroghe a fine 2023

Durante il Consiglio dei ministri del 15 febbraio è stato trovato l'accordo sulle concessioni balneari. Il Governo infatti ha approvato all'unanimità una modifica del disegno di legge sulla concorrenza, che fissa la scadenza delle proroghe delle attuali concessioni al 31 dicembre 2023.

È stato approvato anche un disegno di legge che prevede una delega al Governo per adottare dei decreti legislativi che semplifichino la disciplina delle concessioni demaniali per finalità turistico-ricreative.

L'esecutivo ha recepito i principi che il Consiglio di Stato ha espresso nelle sentenze del novembre 2021 che hanno messo la parole fine alla proroga automatica delle concessioni balneari. I giudici amministratici hanno applicato i principi comunitari sulla concorrenza stabiliti dalla direttiva Bolekstein del 2006, che impone l'affidamento attraverso procedure di gara dei beni demaniali.

Anche in Italia, a partire dal gennaio del 2024, le nuove concessioni balneari rispetteranno le norme europee sulla concorrenza e saranno assegnate attraverso procedure di gara aperte a tutti gli operatori economici.

Il Governo intende garantire una maggiore qualità delle spiagge e dei servizi offerti ai fruitori degli stabilimenti, attraverso una norma che favorisce una maggiore concorrenza sulle concessioni. Nella riforma saranno probabilmente introdotte limitazioni alla durata degli affidamenti commisurate ai tempi necessari a garantire l’ammortamento e una giusta remunerazione degli investimenti degli imprenditori.

Nella nuova normativa non saranno previste proroghe automatiche delle concessioni, ci saranno invece clausole per salvaguardare la stabilità dei lavoratori del settore e per garantire il libero e gratuito accesso alle spiagge. Un'istanza, quest'ultima, sollevata anche dalle associazioni dei consumatori liguri, che chiedevano di tutelare la presenza di spiagge libere.

I decreti legislativi che il Governo adotterà probabilmente conterranno anche norme per tutelare il legittimo affidamento delle imprese balneari a conduzione familiare e per evitare la concentrazione delle concessioni in mano a pochi gruppi imprenditoriali.

L'obiettivo della riforma sarà migliorare la qualità dei servizi offerti ai fruitori e permettere l'accesso a nuovi imprenditori in un settore storicamente contraddistinto da un elevato numero di concessioni rinnovare per molti anni. Il giro di affari della balneazione, in Italia, supera i 15 miliardi di euro per gli imprenditori del settore che versano allo Stato circa 100 milioni di euro in canoni demaniali.

Questa misura avrà un impatto importante nel comparto turistico ligure, una delle Regioni italiane con la percentuali più alta di costa affidata in concessione a imprenditori privati.