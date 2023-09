Da Roma 74,5 milioni per prolungamento metro Rivarolo e stazione Martinez-Terralba

Via libera dal governo a 74,5 milioni di euro per il prolungamento della metropolitana fino a Rivarolo e per il completamento dei parcheggi a servizio della stazione Martinez-Terralba.

Il finanziamento consentirà di procedere sui cantieri già aperti e quindi sull’implementazione della rete metropolitana, nel levante e in Valpolcevera.

"Ringrazio il ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini e il viceministro Edoardo Rixi - commenta l'assessore alla Mobilità Matteo Campora - dare risposte in tempi certi sulle progettualità in corso con certezza nei finanziamenti è fondamentale per procedere nei cantieri e arrivare all’ultimazione delle opere nei tempi che ci siamo dati".