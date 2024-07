Google bocciato all'esame di genovese, traduce 'belin' con 'campana'

Riceviamo e con piacere pubblichiamo questo contributo di Franco Bampi, presidente de A Compagna, e Giorgio Oddone, presidente della Consulta Ligure.

L'introduzione del ligure tra le lingue di Google Traduttore è stata accolta da molti con benevolenza, come un segno di attenzione verso la cultura e la lingua ligure. Tuttavia, un esame più attento rivela che questo strumento si configura più come un nemico, che come un amico per la nostra parlata.

Un ligure artificiale e confuso

La prima criticità risiede nella qualità delle traduzioni. Il traduttore di Google spesso produce frasi grammaticalmente scorrette o che utilizzano parole inventate mai esistite nella lingua parlata. Un esempio lampante è la traduzione della parola 'belin', che viene resa con 'campana'. Questo errore non solo è ridicolo, ma dimostra la scarsa conoscenza del traduttore delle espressioni tipiche del genovese.

Una grafia imprecisa

Oltre agli errori grammaticali e lessicali, il traduttore di Google utilizza una grafia incoerente e non codificata, che crea ulteriore confusione tra chi legge. La scelta di una grafia non standard rende difficile la comprensione del testo tradotto, soprattutto per chi non è di madrelingua genovese.

Un pericolo per l'identità linguistica

L'utilizzo di uno strumento di traduzione automatico come quello di Google rischia di impoverire e snaturare la lingua ligure. L'esposizione a un genovese artificiale e pieno di errori potrebbe infatti portare i parlanti, soprattutto i più giovani, a interiorizzare forme linguistiche errate e ad allontanarsi dalla lingua autentica. Inoltre, la diffusione di traduzioni di bassa qualità potrebbe danneggiare l'immagine del genovese agli occhi di chi non lo conosce, presentandolo come una lingua rozza e poco curata.

In conclusione, il traduttore di Google per il ligure rappresenta un'occasione mancata. Invece di essere uno strumento utile per la diffusione della lingua, rischia di danneggiarla e di snaturarne l'identità. Solo un uso consapevole e critico di questo strumento, unito a un impegno concreto per la valorizzazione del genovese, potrà scongiurare questo pericolo.

Per questo è di vitale importanza coinvolgere le associazioni del territorio che sono le vere custodi delle nostre parlate e delle nostre tradizioni. Forse lo sfacelo del traduttore di Google sta proprio nel fatto che nessuna associazione ligure è stata coinvolta.