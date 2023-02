Gomme tagliate alle auto della polizia locale

Ancora un atto vandalico ai danni della polizia locale.

Ignoti nella notte hanno tagliato le gomme a due auto di servizio. Di polso la reazione dell'assessore alla sicurezza e alla polizia locale del comune di Genova, Sergio Gambino, che comunica la notizia via social: "Alcuni imbecilli questa notte si sono divertiti a tagliare pneumatici a 2 mezzi a servizio della sicurezza dei genovesi - scrive Gambino su Facebook - Si sbagliano di grosso questi delinquenti se pensano di intimidire chi ogni giorno fa il proprio dovere sulle nostre strade a tutela della sicurezza dei genovesi. Prendere di mira donne e uomini della Polizia Locale è un gesto d’odio inaccettabile verso la nostra comunità, da condannare senza esitazione".

Da settimane i mezzi della polizia locale sono prese di mira da figure appartenente secondo la digos al mondo antagonista e anarchico che hanno imbrattato i vetri o le fiancate delle auto con scritte ingiuriose come "assassini" e "infami". Prima di questa notte, l'episodio più recente risale a sabato scorso al termine della manifestazione per la pace organizzata dai portuali in cui si sono introdotte frange insurrezionaliste che hanno vandalizzato le macchine posteggiate in piazza Matteotti.