Tagliate gomme ambulanza, raccolta fondi per la Croce Verde Pegliese

Come si reagisce ad un atto vandalico, per di più subìto nel giorno di Natale? Con la solidarietà.

Così l'Associazione Comitato di quartiere di Multedo ha deciso di organizzare una colletta a favore della Croce Verde Pegliese che la mattina del 25 si è svegliata con una brutta sorpresa. Ignoti hanno tagliato le gomme di un'ambulanza, un gesto vigiacco probabilmente ispirato da una serie di eventi analoghi avvenuti a Torino, sempre ai danni della Croce Verde.

Chi vuole partecipare alla raccolta fondi può trovare i volontari nella sede del Comitato nei seguenti giorni: giovedì 29 e sabato 30 dicembre, e poi dal 2 al 4 gennaio 2023, sempre dalle 10.30 alle 12.

Non è la prima volta che il Comitato si attiva per la comunità. Durante il lockdown dovuto al covid, i cittadini avevano raccolto i soldi per comprare una cassa acustica a Jacopo Saliani, il dj che durante le restrizioni per la pandemia aveva tenuto vivo il quartiere mettendo musica dal suo terrazzo.

Saliani, però, aveva deciso di destinare i 350 euro ricevuti alla Croce Verde Pegliese per sostenere l'acquisto di guanti e mascherine e altri dispositivi di protezione individuale.