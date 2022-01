Sei a rischio alcolismo? Scoprilo con il Glu Glu test

"Con che frequenza consuma bevande alcoliche?". È questa la prima domanda del Glu Glu test. Si tratta di un questionario interattivo anonimo, messo a disposizione da Asl3, veloce e con risultato immediato, che permette di identificare o valutare il profilo di rischio legato al consumo alcolico.

Il questionario è a cura del Centro Alcologico Asl3, diretto da Gianni Testino. Il fine è quello di intercettare precocemente un consumo alcolico "rischioso o dannoso" per la salute oppure una "dipendenza" da alcol non ancora consapevole per poter rilevare ed effettuare una diagnosi precoce di malattia del fegato.

Al termine della compilazione del test, premendo il tasto 'calcola', verrà visualizzato un risultato, corrispondente al profilo di rischio. Per informazioni sul test e sulle eventuali azioni da intraprendere in relazione al punteggio ottenuto è possibile contattare il numero del centro alcologico 010 5552769 (dalle ore 8.30 alle ore 12.30 compatibilmente con l'attività del servizio) o scrivere a Patrizia Balbinot (patrizia.balbinot@asl3.liguria.it).

Si ricorda che il test è anonimo: non è necessaria autenticazione e non vengono richiesti dati personali e/o sensibili, non vengono raccolti o registrati i risultati della compilazione; non sono utilizzati metodi di tracciamento per profilare gli utenti o rilevare gli accessi alla pagina. Per fare il test clicca qui.