Tre vigili del fuoco vanno in pensione: il commovente saluto del comando provinciale

Il comando provinciale dei vigili del fuoco di Genova ha ringraziato sui social tre pompieri arrivati all'ultimo giorno di lavoro e quindi andati in pensione con la fine del mese di ottobre. Un commovente saluto che, come sempre, è stato condiviso da tanti colleghi e da cittadini che hanno apprezzato il lavoro 'sul campo' dei tre vigili del fuoco: Maurizio Giustra, Vito Martino ed Enrico 'Chicco' Carlesi.

"Il transito da un mese all’altro per alcuni di noi è un transito ben più importante - scrive il comando provinciale -. Il passaggio dall’impegno del lavoro e del servizio da vigili del fuoco a quello dell’ipotetico riposo per persone che, spesso, per carattere, a riposare non pensano proprio. Questa volta tre colleghi ci salutano dopo percorsi e conclusioni di carriera molto differenti".

"Il capo squadra esperto Maurizio Giustra - spiega il comando provinciale genovese - ha completato la sua carriera trentennale, dopo una lunga assegnazione nella sede centrale, presso il distaccamento aeroportuale. Qui ha fatto valere le sue caratteristiche di persona capace a fare gruppo e clima idoneo al lavorare insieme. Il capo reparto nautico di Macchina Vito Martino lascia invece il servizio dopo quasi 34 anni, è diventato specialista nautico, ha preso sia la specialità di coperta che di macchina, optando poi, per quest’ultima. In servizio prima al distaccamento di Multedo, negli ultimi anni a Calata Gadda. Persona pacata e riflessiva, ha dato un contributo importante all’organizzazione del servizio e sempre persona a cui appoggiarsi con la certezza di trovare sostegno".

"Il capo reparto Enrico 'Chicco' Carlesi - conclude il comando - ha quasi 37 anni di anzianità come vigile permanente, escludendo il servizio militare e i periodi da vigile discontinuo. Persona attiva e dinamica, sempre disponibile e operativa, ha sempre messo a disposizione le sue competenze e abilità nel campo della meccanica al punto di ricoprire, per questi ultimi anni, uno degli incarichi più delicati per un comando delle dimensioni di quello di Genova, che è di responsabile del reparto autorimessa. Presente nel ruolo con pienezza e autorevolezza, sostituirlo sarà un impegno. A tutti e tre l’augurio di un proseguimento di vita con lo spirito da pompiere: efficaci senza prendersi troppo sul serio".