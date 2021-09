Scomparso da San Teodoro il 20 settembre, appello per Giuseppe: "Aiutateci a trovarlo"

L'uomo, alto circa un metro e ottanta, si è allontanato a piedi da via Romagna e non è più tornato

Grande preoccupazione tra i familiari e i vicini di casa di Giuseppe Repossi, 54 anni, uscito di casa lunedì 20 settembre e scomparso senza lasciare traccia tra San Teodoro e Granarolo.

L'uomo, alto circa un metro e ottanta e residente in via Romagna (si è trasferito in zona da poco tempo, prima viveva a San Martino) è uscito di casa lunedì a piedi e non è più tornato. Indossava un paio di jens, delle infradito e una camicia di jeans e stava affrontando un momento di fragilità. L'uomo indossa un paio di occhiali con una stanghetta rotta, non ha la patente e secondo quanto riferito dai conoscenti spesso si sposta senza l'ausilio di mezzi pubblici.

La scomparsa è stata denunciata dalla moglie ai carabinieri di San Teodoro che hanno avviato le ricerche.