Morì in servizio, al cimitero di Staglieno la cerimonia in ricordo di Giuseppe Micale

Commozione questa mattina, 21 ottobre 2023, al cimitero monumentale di Staglieno per la cerimonia in ricordo di Giuseppe Micale, agente della polizia di Stato motociclista presso la sottosezione della polizia stradale di Sanremo.

L'agente Micale morì il 21 ottobre 2000 in un incidente stradale sulla Via Aurelia, a Sanremo. Aveva appena preso servizio per il rally automobilistico, che si doveva svolgere nella cittadina ligure, quando un uomo attraversò all'improvviso la strada per raggiungere i paddock delle scuderie automobilistiche dal lato opposto.

L'agente Micale cercò di frenare per evitare l'impatto, ma sbandò e finì così a terra, perdendo la vita. Alla commemorazione erano presenti con i familiari, il questore di Genova, una rappresentanza dell'Anps e molti poliziotti di vari uffici e specialità.