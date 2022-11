Addio a Giuseppe Bono, ex numero uno di Fincantieri

È morto a 78 anni Giuseppe Bono, per due decenni (dal 2002 al 2022) leader di Fincantieri. Il top manager è mancato nel corso della notte. Il presidente della Regione Giovanni Toti, a nome della Giunta regionale, ha espresso il più profondo cordoglio per la scomparsa dell'ex amministratore delegato di Fincantieri.

"Bono è stata una figura di grande rilevanza per l'industria nautica del nostro Paese, come guida di Fincantieri - dice Toti - e in particolare per la Liguria, che ospita i poli di Sestri Ponente, Riva Trigoso e Muggiano. Non possiamo dimenticare poi il suo ruolo, sempre in quanto guida di Fincantieri, nella costruzione del nuovo Ponte di Genova, dopo la tragedia del Morandi. Regione Liguria è vicino alla famiglia in questo momento di dolore".

La biografia

Nato a Pizzoni, nell'attuale provincia di Vibo Valentia, nel 1944, sposato con due figli. Laureato in Economia e commercio e honoris causa in Ingegneria navale, Giuseppe Bono ha ricoperto ruoli apicali in numerose aziende pubbliche. Dal 1993 al 2002 in Finmeccanica, dove è stato direttore generale e amministratore delegato, ha gestito la riorganizzazione delle aziende della difesa ex Efim.

Dal 2002 al 2022 è stato amministratore delegato di Fincantieri, numero uno della cantieristica in Europa, primo al mondo per diversificazione e innovazione con quasi 20mila dipendenti e 20 stabilimenti in quattro continenti. Cavaliere del lavoro e cavaliere della Legion d'Onore francese, Giuseppe Bono è stato membro del consiglio generale di Confindustria, presidente di Confindustria Friuli Venezia Giulia e presidente di Promostudi La Spezia.