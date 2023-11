Giulia Cecchettin, il suo ultimo disegno diventa un tatuaggio: "Il ricavato ai centri antiviolenza"

Un vaso di fiori colorato, un ultimo messaggio di allegria e spensieratezza: questo il disegno che Giulia Cecchettin aveva pubblicato su Instagram prima di essere uccisa dal suo ex Filippo Turetta. Pochi tratti e tonalità vivaci che nelle ultime ore stanno diventando un simbolo di lotta contro il femminicidio - basta vedere la marea di like e commenti - e che sono pronti a diventare un tatuaggio dal significato speciale. Anche perché tutto il ricavato verrà donato dal tattoo studio a centri e associazioni antiviolenza.

L'idea è di Veronica "Vicky" Quercioli, tatuatrice arenzanese che ha lanciato l'iniziativa sui social nelle scorse ore ricevendo talmente tante adesioni che ha dovuto organizzare una giornata apposta solo per i clienti che hanno chiesto di contribuire. Il primo appuntamento - quasi sold out - è per mercoledì 13 dicembre dalle 10 alle 18 nel Pink Tattoo Studio di Arenzano, e Veronica lancia un appello per convincere gli altri professionisti ad aderire all'iniziativa.

"Quando ho letto del ritrovamento del corpo di Giulia - spiega Veronica a GenovaToday - il senso di frustrazione e impotenza è stato forte. Abbiamo sperato tutti che non finisse così, anche se in cuor nostro temevamo già il peggio. Quando su Instagram ho visto il suo ultimo disegno, ho agito d'impulso: volevo fare qualcosa, d'altronde penso che quello della violenza di genere sia un tema che riguarda tutti, nessuno può chiamarsi fuori".

E allora Veronica ha scritto un post spiegando che tatuerà questo simbolo, dando in beneficenza l'intero ricavato: "Non me l'aspettavo ma sono stata sommersa di messaggi e condivisioni. Molte persone hanno voluto fissare un appuntamento per farsi tatuare il disegno, tanto che ho dovuto radunarle tutte in una giornata, il 13 dicembre, che sarà dedicata esclusivamente a questa iniziativa. La prima quota da donare? L'ho messa io, tatuando me stessa".

Siccome il primo appuntamento sta andando rapidamente verso il sold out, altri sono in previsione: "Ho deciso che dedicherò un'intera giornata ogni mese alla beneficenza, ho già clienti che mi hanno chiesto per gennaio. E ogni mese aiuterò un'associazione diversa: a dicembre il ricavato del tatuaggio con il disegno di Giulia andrà al Centro per non Subire Violenza di Udi (presente a Genova, Recco e Arenzano, ndr)".

L'appello è anche quello di fare rete tra colleghi: "Spero che anche altri tatuatori si uniscano all'iniziativa, più siamo e meglio è".