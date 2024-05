Giro d'Italia 2024: blocco traffico, strade chiuse e percorsi alternativi

Genova si prepara alla partenza della quinta tappa del Giro d'Italia, fissata per mercoledì 8 maggio 2024: arrivo a Lucca dopo un percorso di 178 km per ruote veloci. Per l'occasione sono state stabilite, attraverso apposita ordinanza, modifiche al traffico e alla viabilità che coinvolgeranno alcune zone della città. Di seguito il percorso e tutte le variazioni previste e i percorsi per la viabilità alternativa. Per gli spostamenti da un estremo all’altro di Genova sono consigliati i percorsi autostradali (uscite Genova Ovest, Genova Est e Genova Nervi).

Giro d'Italia: strade chiuse e viabilità modificata

Divieto di transito dalle ore 10 di mercoledì 8 maggio e comunque fino a cessate esigenze in via XX Settembre - piazza De Ferrari -via Dante - piazza Dante - galleria Colombo - via Macaggi - via Ceccardi - via Carducci - via Morcento - via Fieschi (tratto tra piazza Dante e via XX Settembre) - via del Seminario - via alla Porta degli Archi - via Castello - via Meucci - via Petrarca - via Lomellini

Divieto di transito dalle ore 10 dell'8 maggio e comunque fino a cessate esigenze (esclusi aventi diritto di accesso alle proprietà laterali in via Frugoni (corsia di levante) - via Fieschi (tratto tra piazza Dante e piazza Carignano) - via Banderali - via degli Archi - piazza del Cavalletto - via Lanfranconi - via Vernazza (tratto tra largo XII Ottobre e piazza De Ferrari) e istituzione del doppio senso di circolazione a vista per i veicoli diretti al parcheggio di largo Fucine

Divieto di sosta dalle ore 1 alle 15 dell'8 maggio e comunque fino a cessate esigenze in via Dante - piazza Dante - via Macaggi

Divieto di transito dalle ore 7 del 7 alle 18 dell' 8 maggio e comunque fino a cessate esigenze in piazza della Vittoria

Divieto di transito dalle ore 5 dell'8 maggio e fino a cessate esigenze in via Cadorna - via Fiume (direzione mare - tratto tra via Colombo e via XX Settembre) - piazza Paolo Da Novi - viale Brigata Liguria (tratto tra via D'Aste e via Cadorna)

Divieto di transito dalle ore 10 dell'8 maggio e fino a cessate esigenze in via Diaz - viale Brigate Partigiane (carreggiata lato ponente) - via Brigata Fanteria - rotatoria 9/11/89 (esclusa svolta da corso Marconi direzione ponente) - corso Marconi (carreggiata lato mare) - corso Italia (carreggiata lato mare) - via Cavallotti - via Beretta (tra via Boccadasse e via Cavallotti) - via Caprera (tra via Cavallotti e piazza Sturla) - via De Gaspari (direzione levante tra via Bruno e via Cavallotti esclusi mezzi pubblici) - Sopraelevata (careggiata lato mare tratto tra uscita piazza Cavour e rotatoria 9/11/1989 - Sopraelevata (careggiata lato monte tra rotatoria 9/11/1989 e ingresso via delle Casaccie)

Obbligo di svolta: a destra da corso Buenos Aires a viale Duca D’Aosta - a destra da via Maddaloni a via Barabino e da via Cecchi all'intersezione con viale Brigate Partigiane - a destra da piazza Rossetti (carreggiata lato ponente) all'intersezione con corso Marconi e da via Casaregis (carreggiata lato ponente) all'intersezione con corso Marconi - a destra da via Piave - via Sauro - via Don Minzoni - via Bruno - via De Gaspari verso corso Italia - a destra da via Orsini (direzione mare) a via Caprera (direzione ponente) - a sinistra da via Caprera direzione ponente a via Orsini

Inversione senso di marcia nel voltino lato ponente di piazza della Vittoria per consentire il deflusso su viale Brigata Liguria dei veicoli in uscita dal park interrato

Sospensione divieto di transito in piazza Verdi direzione ponente

Divieto di sosta dalla mezzanotte alle ore 15 dell'8 maggio in piazza Paolo da Novi - via Brigata Liguria (da via D’Aste a via Cadorna) - via Cadorna - via Diaz (direzione lato mare tra via Brigata Liguria e corso Saffi) - viale Brigate Partigiane (direzione mare) - corso Marconi - corso Italia (direzione levante) - via Cavallotti - via Caprera (tra via Cavallotti e piazza Sturla)

Divieto di sosta dalle ore 7 del 7 alle 19 dell'8 maggio in piazza della Vittoria

Divieto di sosta dalle ore 5 alle 15 dell'8 maggio sotto la tensostruttura della Fiera del Mare

Dalle ore 5 alle 15 dell'8 maggio area Fiera del Mare non è accessibile da piazzale Kennedy e il varco di cantiere di via dei Pescatori è accessibile dal varco portuale levante

Divieto di circolazione dalle ore 10 alle 14 dell'8 maggio e comunque fino a cessate esigenze in piazza Sturla - via dei Mille - via V Maggio - via Quarto - via Quinto - via Gianelli - via Murcarolo - via Oberdan - via Somma - via Aurelia

Divieto di circolazione dalle ore 10 alle 14 dell'8 maggio e comunque fino a cessate esigenze in piazza Sivelli e in via Palach. In ogni caso nelle strade interessate dalla manifestazione è vietata l’immissione nella circolazione veicolare preveniente da ogni accesso pubblico e privato

Divieto di sosta e fermata dalla mezzanotte alle ore 14 dell'8 maggio e comunque fino a cessate esigenze in via V Maggio (tratto tra intersezione con via Carrara e intersezione con via Rossetti) - piazzale Crispi - via Quarto - via Quinto - via Gianelli - via Murcarolo - via Oberdan - via Somma - via Aurelia - piazza Sivelli - via Rossetti (tratto di collegamento con viale Des Geneys) - corso Europa (a levante del civ. 1900 e fino all’accesso alla rampa discendente di via Palach) - corso Europa (a ponente del civ. 1900 e fino all’accesso alla rampa ascendente di via Pellegrini) - via Redipuglia (tratto tra largo Tolentino e largo Cattanei)

Istituzione di circolazione a senso unico alternato dalle ore 10 alle 14 dell'8 maggio e comunque fino a cessate esigenze in via Redipuglia (tratto tra largo Tolentino e largo Cattanei) per accesso e uscita dei mezzi di soccorso, servizio pubblico e privati aventi diritto da e per l’ospedale Gaslini.

Data la straordinarietà dell’evento per tutta la durata della corsa è interdetto l’accesso alle proprietà laterali carrabili raggiungibili normalmente dalla strada interessata dal percorso del Giro.

La Polizia Locale potrà adottare ulteriori provvedimenti necessari per la salvaguardia della sicurezza pubblica.

Giro d'Italia: i percorsi alternativi

Per il passaggio in città della 5^ tappa del Giro d'Italia sono state stabilite modifiche alla viabilità e alla mobilità. Per gli spostamenti da un estremo all’altro di Genova sono consigliati i percorsi autostradali (uscite Genova Ovest, Genova Est e Genova Nervi).

Il traffico da Ponente deve seguire queste direttrici alternative:

strada Aldo Moro uscita piazza Cavour e via Gramsci verso corso Quadrio - via della Marina - tunnel Casaccie - via Vernazza - via XII Ottobre - piazza Corvetto, quindi viabilità ordinaria per Valbisagno o Levante

corso Quadrio - corso Saffi - via Fiodor - via Corsica - piazza Corvetto, quindi viabilità ordinaria per Valbisagno o Levante

da zona Quadrilatero (via Malta - via Granello - via Cesarea - via Fiasella - via Maragliano - via Brigata Liguria) verso via D'Aste - via Maragliano - via della Pace - via Frugoni - mura di Santa Chiara e, poi, la viabilità ordinaria per le direttrici Ponente - Levante.

Sarà chiusa al traffico via Vernazza - tratto tra largo XII Ottobre e piazza De Ferrari - e istituito il doppio senso di circolazione a vista per i veicoli in ingresso e uscita dal parcheggio di Coop e da via dei Cebà.

I veicoli presenti in via Galata, piazza Colombo e via Colombo - durante la chiusura del Centro - potranno defluire verso via Fiume in senso contrario di marcia, percorrendo via Colombo - tratto tra piazza Colombo e via Fiume.

I mezzi transitanti in zona Brignole per direzione Levante devono percorrere via Invrea - corso Gastaldi - corso Europa e per direzione Ponente via Fiume - via De Amicis verso la circonvallazione a monte.

I veicoli provenienti da Levante diretti in Valbisagno percorrono corso Gastaldi - ponte Terralba - via Torti.

I mezzi provenienti da Valbisagno e diretti a Ponente seguono questi itinerari:

via Montaldo - piazza Manin - circonvallazione a monte

corso Montegrappa - piazza Manin - circonvallazione a monte.

I veicoli provenienti da Valbisagno diretti a Levante potranno percorrere questi itinerari:

piazza Giusti - via Torti - corso Europa

via Canevari - piazza delle Americhe - via Invrea - corso Gastaldi

corso Sardegna - corso Torino - via Invrea - corso Gastaldi.

