Viabilità, giornata calda: lunghe code anche in autostrada

Giornata calda, mercoledì 8 maggio 2024, sul fronte della viabilità a Genova per le chiusure previste in occasione del passaggio del Giro d'Italia in città (a questo link tutte le variazioni). Per attraversare da un estremo all’altro di Genova con i mezzi privati sono consigliati i percorsi autostradali (uscite Genova Ovest, Genova Est e Genova Nervi), ma il traffico è già sostenuto e sono segnalate code su diverse tratte del nodo genovese.

Problemi anche per chi viaggia in treno perché a causa di guasti sulla linea tra Savona e Cogoleto ci sono grossi ritardi e treni cancellati. Ricordiamo, infine, che anche gli autobus hanno modificato i percorsi, alcuni sono stati anche soppressi (a questo link l'elenco completo).

Tra Bolzaneto e Busalla, sulla A7, due chilometri di coda in direzione Serravalle sono segnalati intorno alle ore 9:40 per i cantieri presenti. Auto incolonnate per cinque chilometri, invece, sulla A10 verso Genova, nel tratto tra bivio A10iInizio complanare Savona e Celle Ligure alle ore 9:30.

Veicolo in avaria, invece, tra Pra' e Genova Aeroporto con la segnalazione, alle ore 9:30, di altri cinque chilometri di coda, altri tre sono segnalati, infine tra Masone e Ovada verso nord, causati da lavori.

