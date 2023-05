Passaggio Giro d'Italia: i caselli chiusi sull'autostrada A7

Due caselli autostradali chiusi sulla A7 per consentire il passaggio della 106esima edizione del Giro d'Italia e dell'undicesima tappa 'Camaiore-Tortona' che si svolgerà mercoledì 17 maggio 2023.

Dalle ore 13 alle ore 17 sarà chiusa la stazione di Busalla, in uscita per chi proviene da Genova e da Milano/Serravalle. Autostrade consiglia di uscire alla stazione di Ronco Scrivia.

Dalle ore 14 alle 17, sarà invece chiusa la stazione di Serravalle Scrivia, in uscita per chi proviene da Genova. In alternativa Autostrade consiglia di uscire alla stazione di Vignole Borbera Arquata Scrivia.