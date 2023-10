Il Giro d'Italia torna a Genova: tappe, percorso e mappe

Il Giro d'Italia torna a fare tappa a Genova, confermando quanto anticipato a settembre. È stata infatti ufficialmente presentata la 107esima edizione della corsa rosa che prenderà il via il 4 maggio 2024 con la tappa Venaria Reale-Torino e passerà prima dalla Liguria con la quarta tappa (7 maggio) Acqui Terme-Andora e poi nella nostra città mercoledì 8 maggio 2024 con la Genova-Lucca, 177 chilometri in una tappa per ruote veloci. Percorso attraverso l'Aurelia fino a Camaiore superando Rapallo, Sestri Levante, il passo del Bracco con Gran Premio della Montagna, poi verso lo spezzino e la Toscana, prima Carrara e Massa, poi approccio a Lucca attraverso la Val Freddana con il Montemagno come asperità.

Partenza da Genova e arrivo a Lucca

La tappa Acqui Terme-Andora

Facendo un passo indietro, la tappa Acqui Terme-Andora (187 km) è invece una tappa adatta ai velocisti che avranno gioco facile nel finale, ma più difficile all’inizio quando percorsa la Val Bormida si dovrà superare l’appennino per arrivare al mare. Si sale fino a 1000 metri al colle di Melogno per scendere a Savona attraverso il colle di Cadibona. Da Savona si percorre tutta l’Aurelia con ultimo strappo il Capo Mele.

Giro d'Italia 2024: le tappe da non perdere

In totale saranno sette le tappe sulla carta destinate ai velocisti (Fossano, Andora, Lucca, Francavilla, Cento, Padova e Roma), quattro quelle per gli attaccanti (Torino, Rapolano, Napoli e Fano), due le crono (Perugia e Desenzano), sei gli arrivi in salita (Oropa, Prati di Tivo, Cusano Mutri, Livigno, Santa Caterina Valgardena e Passo Brocon) a cui vanno aggiunte le tappe di Sappada (il Gpm è a 7 km dal traguardo) e di Bassano del Grappa con arrivo praticamente in discesa ma dopo tanta salita. Un percorso nel complesso meno duro di quello del 2023 perché i metri totali di dislivello saranno 42.900 contro i 51.400 della passata edizione.

Toti: "Premiato il nostro lavoro"

Soddisfatto il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti che ha commentato: "Una splendida notizia. Grazie agli organizzatori, che hanno nuovamente premiato il nostro lavoro dopo il successo dell'edizione del 2022, quando la corsa era tornata nella nostra regione dopo sette anni di assenza. In questi mesi abbiamo fortemente sostenuto il ritorno del Giro: l'arrivo ad Andora e la partenza da Genova porteranno gioia, entusiasmo e la possibilità per tanti appassionati di vedere da vicino i grandi campioni del ciclismo. Il tutto senza dimenticare quelli che saranno le positive ricadute di questo grande evento sul settore turistico ligure".

Il sindaco Marco Bucci ha aggiunto: "Sarà una vetrina internazionale per la nostra città, nel segno dell’amore e del rapporto di simbiosi con lo sport che Genova ha sempre avuto nel corso della sua storia".