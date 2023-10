Giro d'Italia 2024, Ruta e passo del Bracco nella tappa con partenza da Genova

La Liguria torna protagonista al Giro d'Italia. L'edizione 2024 prenderà il via sabato 4 maggio da Venaria Reale, poi, dopo le prime tre tappe in Piemonte, alla quarta frazione si passa da Acqui Terme ad Andora. L'arrivo nel savonese è un simbolo del ritorno della Liguria tra i punti di maggiore interesse del Giro d'Italia, ma è anche con la partenza a Genova della quinta frazione di mercoledì 8 maggio 2024, che si celebra una rinsaldata amicizia con un tour nel centro città a testimonianza delle sue bellezze.

La Genova-Lucca di 176 km è considerata una tappa per ruote veloci. Si percorre l'Aurelia da Genova fino a Camaiore superando Rapallo, Sestri Levante, il passo del Bracco, Sarzana, Carrara e Massa. Approccio a Lucca attraverso la Val Freddana con il Montemagno come unica asperità all'inizio.

"Dopo il mancato appoggio degli amministratori della Riviera al passaggio della Classicissima nella Milano-Sanremo del 2020, sostanzialmente per i problemi della pandemia e per la chiusura dell'Aurelia in agosto - commenta Enzo Grenno, riferimento Rcs dell'organizzazione del Giro d'Italia in Liguria -, è tornato un clima di completa condivisione e di sinergia. Un risultato per nulla scontato e perseguito con determinazione, tramite quattro anni di incontri, colloqui e lavori. Non è un risultato però di cui posso fregiarmi in solitaria, semmai è frutto di un lavoro di squadra con le Istituzioni. Debbo ringraziare l'amico Daniele Guerrera per quanto svolto sul territorio, la Regione Liguria, il vice presidente in carica con delega al Marketing Territoriale, Alessandro Piana, che ci ha condotti al via libera definitivo".

"Essere di nuovo parte integrante del Giro d'Italia - dice il vice presidente della Regione Liguria, Alessandro Piana - è un traguardo, che non potevamo mancare. Le concertazioni delle ultime settimane e l'appoggio ricevuto dai sindaci del territorio vanno proprio nella direzione di celebrare questo sport e di non far mancare la sinergia della nostra regione a un evento importantissimo e internazionale. Non solo, è un impatto emozionale e visivo con share stabilmente a doppia cifra, rilanciato dai media e motore di marketing territoriale".

Il valore economico del Giro d'Italia è confermato da uno studio dal titolo 'Giro d'Italia, un'eccellenza che valorizza il territorio'. Il Giro 2023 ha generato 2 miliardi di euro di ricavi, 620 milioni dei quali per l'impatto immediato prodotto dalla spesa degli spettatori e delle persone impegnate nell'organizzazione e nella gestione della manifestazione, mentre 1,4 miliardi sono benefici economici differiti, generati dall'attrattività turistica e dagli investimenti in infrastrutture sul territorio.

I 620 milioni di impatto immediato vengono generati in primis dagli spostamenti di tutta la macchina organizzativa del Giro, che muove 2.300 persone per 45 giorni. Poi dall'appeal che genera il Giro sui tifosi, visto che sono stati calcolati 2,1 milioni di spettatori dal vivo, il 7,3% dei quali stranieri. L'incidenza maggiore, il 34% esattamente, l'hanno ovviamente i pernottamenti, con i tifosi che si spostano solitamente in media con un gruppo di 2,8 persone.

Molto interessante è anche l'analisi fatta sugli appassionati, che deve senz'altro esser presa in considerazione da coloro che offrono servizi. C'è un nucleo forte che ha già assistito al Giro in edizioni passate (59%), e che si muove per l'Italia per seguire più di una frazione (27%), con una media di 6 tappe seguite quest'anno. Allo zoccolo duro della Corsa Rosa vanno poi unite anche le nuove presenze: il 41% degli spettatori ha assistito al Giro per la prima volta nel 2023.

È poi inevitabile concludere con la qualità della filiera produttrice bike italiana, da sempre all'avanguardia e da sempre fedele accompagnatrice delle migliori squadre del mondo. Non a caso, il 77% dei team che ha partecipato al Giro ha scelto biciclette o componentistica Made in Italy. Produrre biciclette da corsa e relativi componenti è un volano di crescita per le imprese italiane, con il fatturato del 2022 che ha fatto segnare un 71% di crescita, un aumento dell'utile del 52% e un Roe medio del 38%. A contendersi il primato nella produzione di mezzi per l'agonismo sono Lombardia e Veneto.