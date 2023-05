Bagno pubblico fatiscente a Struppa, i tempi della rimozione

Il presidente del Municipio IV Media Val Bisagno, Maurizio Uremassi, è intervenuto per fare chiarezza in merito al servizio igienico automatico autopulente sito in Giro del Fullo a Struppa nel territorio del Municipio IV Media Val Bisagno.

"Questo servizio igienico, da molti anni fuori uso - ricorda Uremassi -, è stato oggetto di molte segnalazioni da parte dei residenti poiché fonte di degrado e di emanazioni odorigene. Negli scorsi anni questo Municipio ha più volte cercato senza riuscirci la rimozione di una struttura fatiscente e non più ripristinabile per gli alti costi. L'assessore con delega alle manutenzioni, Vincenzo Apicella, già nella scorsa estate, sentito il responsabile dell'ufficio tecnico, ha constatato che il problema era solo il reperire i fondi necessari per la rimozione".

"Si è subito attivato - spiega Uremassi - ed è riuscito in breve tempo a trovare le risorse necessarie per poter procedere a istruire la pratica e dare mandato per la rimozione, che avverrà prima della metà del giugno prossimo. Per quanto sopra si vuole portare a conoscenza che tutte le segnalazioni di tutti i cittadini residenti hanno fatto sì che l'assessore Vincenzo Apicella, unitamente all'ufficio tecnico, prendesse in mano la situazione per portare avanti l'iter per la rimozione della struttura, simbolo del non decoro; ribadendo che si è arrivati quasi alla conclusione della procedura di rimozione non solo grazie alle singole segnalazioni, pervenute nell'ultimo periodo, che alcuni si attestano prendendosi i meriti".

"Inoltre, si vuole precisare in merito allo sfalcio dell'erba infestante, presso i giardini del Giro del Fullo di Struppa, che anche questo intervento era già stato inserito nella programmazione concordata dall'assessore con delega al verde pubblico, Vincenzo Apicella, con l'ufficio tecnico, precedentemente alle date evidenziate sui social", conclude il presidente del Municipio IV Media Val Bisagno.