Oggi il Giro dell'Appennino: atleti in gara, orari, divieti e modifiche viabilità

È arrivato oggi, venerdì 2 giugno, il giorno del Giro dell'Appennino 2023: la storica gara ciclistica organizzata dalla Us Pontedecimo, tra genovesato e Piemonte, preceduta dalla Pedalata in Sicurezza, giunge così all'84esima edizione. Per la prima volta i ciclisti partono da Arquata Scrivia, per la decima arrivano in via XX Settembre, per un percorso di quasi 200 km.

Il percorso gli orari dei passaggi e le modifiche alla viabilità

Il ritrovo ad Arquata è previsto alle 10,40 e la partenza alle 11. Dopodiché, l'arrivo nella città metropolitana di Genova (passando per Isola del Cantone) è previsto intorno alle 13, per arrivare poi in via XX Settembre, in centro a Genova, per le 15,50. A questo link tutti gli orari dei passaggi.

Tante le modifiche alla viabilità a Genova tra divieti di sosta, di circolazione e modifiche alla circolazione dei bus: si trovano tutte a questo link.

Per quanto riguarda il percorso, dopo il raduno ad Arquata Scrivia ci sarà il trasferimento davanti allo stabilimento Elah Dufour dove avrà luogo la partenza ufficiale. Il Giro dell'Appennino non dimentica come sempre il passato: doveroso quindi il passaggio davanti al Museo dei Campionissimi a Novi e a Pasturana teatri di molti raduni delle ultime edizioni. Il Passo della Castagnola dopo 55 chilometri sarà la prima asperità della giornata. Dopo Giovi e Crocetta d'Orero arriverà la parte decisiva della corsa: prima i tornanti lungo la Bocchetta con pendenze anche al 18%. Poi a Pietralavezzara si volterà a sinistra per andare verso la Guardia: pendenze del 7 e 8% per arrivare al muro di 500 metri con pendenze al 21% nella zona di Lencisa. Discesa in picchiata verso Genova con passaggio sotto il Ponte San Giorgio, Sopraelevata e poi gran finale in via XX Settembre. Cinque i gpm per un dislivello complessivo di 2.800 metri. La cima più alta della corsa è posta alla Guardia a 733 metri. I km nella città metropolitana di Genova sono 141, pari al 71% del totale.

L'elenco dei partenti

Ecco l'elenco degli atleti che partono per il Giro dell'Appennino