Giro dell'Appennino 2024: blocco traffico, strade chiuse e divieti, tutte le info utili

Si avvicina il Giro dell'Appennino 2024, edizione numero 85 della corsa dell'Us Pontedecimo Ciclismo che domenica 14 luglio 2024 regalerà l'arrivo in via XX Settembre. Per l'occasione sono previste molteplici modifiche al traffico e alla viabilità con strade chiuse per il passaggio dei ciclisti in diverse zone (Valpolcevera, Medio Ponente, Centro Ovest, Medio Levante e Centro Est). Eccole nel dettaglio.

Strade chiuse per il Giro dell'Appennino

Divieto di Transito dalle ore 12 di Domenica 14 Luglio e fino a cessate esigenze nelle seguenti vie:

Ingresso nel Comune di Genova provenienti da Mignanego: via Natale Gallino, piazza Pontedecimo, via Anfossi, via San Quirico, lungotorrente Secca (località Morigallo), ponte Omero Ciai, via Sardorella.

Uscita dal Comune di Genova verso Sant’ Olcese e rientro nel Comune di Genova da Serra Ricco: lungotorrente Secca, via Mercati Generali (galleria Morigallo), via Angelo Scala, via Romairone, via Gastaldi, ia Semini, ponte della Forestale, via San Quirico, via Anfossi, via Felice del Canto, via Campomorone.

Uscita dal Comune di Genova, rientro da Ceranesi (località Geo): via al Santuario Nostra Signora della Guardia, via 30 Giugno 1960 via Tea Benedetti, rotatoria Tenco, rotatoria San Giovanni d’Acri in contromano e immissione, via Guido Rossa (carreggiata lato mare con direzione levante), lungomare Canepa (solo carreggiata a mare), ponte Elicoidale attraverso il nuovo raccordo 'Asse 6', Strada Aldo Moro (Sopraelevata) entrambe le carreggiate, rotatoria 9 novembre 1989 Caduta del Muro di Berlino, via Morcento, via Carducci, tratto compreso tra Via Ceccardi e Via Morcento, via Duca d’Aosta, carreggiata di Ponente direzione mare eccetto mezzi Amt, via Cadorna, piazza della Vittoria, tratto in uscita su Via Cadorna, viale Brigate Liguria, tratto compreso tra Via D’Aste e Via Cadorna, via Fiume, tratto compreso tra Via Colombo/via Thaon di Revel e Via Cadorna, corso Marconi, carreggiata lato monte, tratto compreso tra Piazza Rossetti (carreggiata in ingresso esclusa) e la Rotatoria 9 Novembre 1989, viale Brigate Partigiane carreggiata lato Levante e nel Viale Brigata Bisagno carreggiata lato Levante.

Ripristino del doppio senso di circolazione in Via dei Pescatori tra il pilone della strada Aldo Moro 196 e viale Brigate Partigiane in regime di senso unico alternato con precedenza ai veicoli diretti verso ponente.

Ripristino del doppio senso di circolazione nella carreggiata di ponente di viale Brigate Partigiane nel tratto compreso tra via dei Pescatori e via Brigate di Fanteria tramite birillatura. Ripristino del doppio senso di circolazione in via Brigate di Fanteria.

I divieti di sosta e fermata

Divieto di sosta, dalle ore 6 di sabato 13 Luglio a domenica 14 luglio (fino a cessate esigenze), con rimozione forzata in: via Tea Benedetti nel tratto compreso tra la ex rotatoria Tenco e la rotatoria D’Acri; viale Brigata Liguria lato Levante nel tratto compreso tra via Ippolito D’Aste e via Cadorna.

Divieto di sosta e di fermata, dalle ore 6 di domenica 14 Luglio e fino a cessate esigenze, con rimozione forzata in: Via F. del Canto sul lato ponente, nel tratto compreso tra Piazza Pontedecimo e Via Croce Verde.

e fino a cessate esigenze, con rimozione forzata in: Via F. del Canto sul lato ponente, nel tratto compreso tra Piazza Pontedecimo e Via Croce Verde. Divieto di sosta, dalle ore 00.00 di domenica 14 Luglio e fino a cessate esigenze, con rimozione forzata in: via Ceccardi (su ambo i lati) dove fino alle ore 12 verrà temporaneamente istituito capolinea mezzi AMT sul lato ponente e un’area di parcheggio Taxi sul lato levante; via Dante e piazza Dante, tratto compreso tra via Roccatagliata Ceccardi e piazza De Ferrari; piazza Dante tratto compreso fra via D’Annunzio e vico Dritto di Ponticello; via Petrarca; piazza De Ferrari; via Meucci.

Divieto di sosta, dalle ore 6 di domenica 14 Luglio e fino a cessate esigenze, con rimozione forzata in: viale Brigate Partigiane careggiata lato Levante, viale Brigata Bisagno careggiata lato Levante, via Brigate di Fanteria,

Altre modifiche al traffico

Dalle ore 13 di domenica 14 luglio 2024 e fino a cessate esigenze:

Inversione dell’attuale senso di marcia in via Ugo Foscolo.

Senso unico alternato a vista in via Colombo, tratto compreso tra via della Consolazione e piazza Colombo e in via Galata, tratto compreso tra via XX Settembre e piazza Colombo.

Ripristino del doppio senso di circolazione in via Colombo, tratto compreso tra piazza Colombo e via della Gazzella.

Divieto di accesso in via Colombo per i veicoli provenienti da via Fiume e contestuale inversione del senso di marcia.

Dalle ore 6 di domenica 14 Luglio 2024 e fino a cessate esigenze:

Ripristino del doppio senso di circolazione in via Meucci.

Ripristino del doppio senso di circolazione in via Vernazza, tratto compreso tra largo XII Ottobre e piazza De Ferrari.

Ripristino del doppio senso di circolazione in via di Porta Soprana, tratto compreso tra via Meucci e via Petrarca

Divieto di transito, ad eccezione dei veicoli afferenti alla manifestazione, in piazza De Ferrari, via Dante (tratto compreso tra via Ceccardi e piazza De Ferrari), via XX Settembre (tratto compreso tra Via Ceccardi e Piazza De Ferrari) e via Petrarca.

Obbligo di proseguire dritto all’intersezione con viale IV Novembre per i veicoli provenienti da via XII Ottobre, eccetto gli autobus adibiti al trasporto pubblico di linea urbana.

Divieto di transito veicolare in Piazza De Ferrari e in Via XX Settembre, tratto compreso tra via Ceccardi e piazza De Ferrari.

Dalle ore 14 di domenica 14 luglio 2024 e fino a cessate esigenze in Piazza Verdi (direttrice levante-ponente) è temporaneamente sospesa la limitazione al transito con riserva per i soli mezzi pubblici e ripristinata la possibilità di circolazione per tutte le categorie di veicoli.

I divieti

Durante la sospensione temporanea della circolazione:

Vietato il transito di qualsiasi veicolo non al seguito della gara, in entrambi i sensi di marcia del tratto interessato al passaggio dei concorrenti

Divieto a tutti i conducenti di veicoli, a motore e non, nonché ai pedoni, di immettersi nel percorso interessato dal transito degli atleti concorrenti

Obbligo a tutti i conducenti di veicoli, a motore e non, provenienti da strade o aree che intersecano, ovvero che si immettono su quella interessata dal transito della gara, di arrestare la marcia prima di impegnarla, e di rispettare le segnalazioni manuali, luminose o altro, intimate dagli organi preposti alla vigilanza o del personale dell’organizzazione

Obbligo ai pedoni di non attraversare la strada

Obligo ai conduttori di cani e possessori di animali domestici, che possano accedere accidentalmente alla carreggiata del percorso, di provvedere alla loro attenta custodia.

