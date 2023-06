Giro dell'Appennino 2023: blocco traffico e strade chiuse. Modifiche viabilità e bus

Venerdì 2 giugno è il grande giorno del Giro dell'Appennino, 84esima edizione della storica gara ciclistica organizzata dalla US Pontedecimo tra genovesato e Piemonte. Per la prima volta si parte da Arquata Scrivia, per la decima si arriva in via Venti Settembre, manifestazione preceduta giovedì 1 giugno 2023 da una pedalata per ricordare Davide Rebellin e insegnare a tutti quanto sia importante la sicurezza sulle strade per i ciclisti. Un percorso di quasi 200 chilometri: dopo il raduno ad Arquata Scrivia ci sarà il trasferimento davanti allo stabilimento Elah Dufour dove avrà luogo la partenza ufficiale. Il Giro dell'Appennino non dimentica come sempre il passato: doveroso quindi il passaggio davanti al Museo dei Campionissimi a Novi e a Pasturana teatri di molti raduni delle ultime edizioni. Il Passo della Castagnola dopo 55 chilometri sarà la prima asperità della giornata. Dopo Giovi e Crocetta d'Orero arriverà la parte decisiva della corsa: prima i tornanti lungo la Bocchetta con pendenze anche al 18%. Poi a Pietralavezzara si volterà a sinistra per andare verso la Guardia: pendenze del 7 e 8% per arrivare al muro di 500 metri con pendenze al 21% nella zona di Lencisa. Discesa in picchiata verso Genova con passaggio sotto il Ponte San Giorgio, Sopraelevata e poi gran finale in via XX Settembre. Cinque i gpm per un dislivello complessivo di 2.800 metri. La cima più alta della corsa è posta alla Guardia a 733 metri. I km nella città metropolitana di Genova sono 141, pari al 71% del totale. Negli allegati in fondo all'articolo la cronotabella con gli orari dei passaggi. Per scaricarla clicca qui.

Modifiche viabilità: strade chiuse dalle ore 12

Divieto di circolazione dalle ore 12 fino a cessate esigenze, a eccezione della scorta tecnica e dei veicoli afferenti all’organizzazione, nelle seguenti strade facenti parte del percorso di gara:

Via Lungo torrente Secca

Via Sardorella

Ponte Ciai

Via Mercati Generali (galleria)

Via Angelo Scala

Via Romairone

Via Fiorenzo Semini

Ponte della Forestale

Via del canto

Via Campomorone

Via Gallino

Piazza Pontedecimo

Via San Quirico

Via Anfossi

Via Gastaldi

Via al Santuario Nostra Signora della Guardia (fino al confine con il Comune di Ceranesi)

Via degli Artigiani

Via Polonio

Via al Ponte di Teglia

Via San Donà di Piave

Via 30 Giugno 1960

Via Tea Benedetti

Via della Superba

Rotonda S. Giovanni d’Acri

Strada Guido Rossa (solo carreggiata a mare)

Lungomare Canepa (solo carreggiata a mare)

Viadotto della Camionale (ponte elicoidale)

Viale Brigate Partigiane (carreggiata a levante)

Viale Brigata Bisagno (careggiata di levante)

Via Cadorna

Via XX Settembre

Via Ceccardi

Divieto di sosta e di fermata, dalle ore 9 fino a cessate esigenze, con la sanzione accessoria della rimozione forzata dei veicoli degli inadempienti, a eccezione dei mezzi afferenti alla manifestazione, in via del Canto sul lato ponente, nel tratto compreso tra piazza Pontedecimo e via Croce Verde 3.

Sopraelevata chiusa dalle ore 14

Divieto di circolazione, dalle ore 14 fino al termine del passaggio della corsa, a eccezione della scorta tecnica e dei veicoli afferenti all’organizzazione, sulla Strada Aldo Moro entrambe le carreggiate

Divieto di sosta da mezzanotte

Divieto di sosta, dalle ore 00.00 fino a cessate esigenze, con la sanzione accessoria della rimozione forzata dei veicoli degli inadempienti, a eccezione dei mezzi afferenti alla manifestazione nei seguenti tratti stradali:

Via Ceccardi (su ambo i lati), ove, fino alle ore 12.00 verrà temporaneamente istituito capolinea mezzi AMT sul lato ponente ed un’area di parcheggio TAXI sul lato levante

Via Dante e Piazza Dante, tratto compreso tra Via Roccatagliata Ceccardi e Piazza De Ferrari

Via Petrarca • Piazza De Ferrari

Via Meucci

Viale Brigate Partigiane, carreggiata di Levante su ambo i lati

Viale Brigata Bisagno, sul lato Levante della carreggiata di Levante • Via Brigate di Fanteria

Viale Brigata Liguria, lato Levante nel tratto compreso tra Via I. D’Aste e via Cadorna

Modifiche alla viabilità dalle ore 13

inversione dell’attuale senso di marcia in Via U. Foscolo

Istituzione del senso unico alternato a vista in Via Colombo, tratto compreso tra Via della Consolazione e Piazza Colombo e in Via Galata, tratto compreso tra Via XX Settembre e Piazza Colombo

Ripristino del doppio senso di circolazione in Via Colombo, tratto compreso tra Piazza Colombo e Via della Gazzella

Istituzione del divieto di accesso in Via Colombo per i veicoli provenienti da Via Fiume e contestuale inversione del senso di marcia

Modifiche alla viabilità dalle ore 6

Ripristino del doppio senso di circolazione in via Meucci

Ripristino del doppio senso di circolazione in via Vernazza, tratto compreso tra Largo XII Ottobre e piazza De Ferrari

Ripristino del doppio senso di circolazione in via di Porta Soprana, tratto compreso tra Via Meucci e via Petrarca

Istituzione del divieto di transito, a eccezione dei veicoli afferenti alla manifestazione, in piazza De Ferrari, via Dante (tratto compreso tra Via Ceccardi e Piazza De Ferrari), Via XX Settembre (tratto compreso tra via Ceccardi e piazza De Ferrari) e via Petrarca

Obbligo di proseguire dritto all’intersezione con viale IV Novembre per i veicoli provenienti da via XII Ottobre, eccetto gli autobus adibiti al trasporto pubblico di linea urbana; • Divieto di transito in uscita da via dei Pescatori sulla rotatoria 9 Novembre 1989

Ripristino del doppio senso di circolazione in via dei Pescatori tra il pilone della strada Aldo Moro n. 196 e il viale Brigate Partigiane in regime di senso unico alternato con precedenza ai veicoli diretti verso ponente

Ripristino del doppio senso di circolazione nella carreggiata di ponente di viale Brigate Partigiane nel tratto compreso tra via dei Pescatori e via Brigate di Fanteria tramite birillatura

Ripristino del doppio senso di circolazione in via Brigate di Fanteria

Istituzione del divieto di transito veicolare a eccezione dei veicoli afferenti alla manifestazione in Piazza De Ferrari ed in Via XX Settembre, tratto compreso tra Via Ceccardi e Piazza De Ferrari

Divieto di circolazione dalle ore 12

Divieto di circolazione Dalle ore 12.00 e fino a cessate esigenze nei sottoelencati segmenti stradali:

Via Morcento

Via Carducci, tratto compreso tra Via Ceccardi e Via Morcento

Via Duca d’Aosta, carreggiata di Ponente

Piazza della Vittoria, tratto in uscita su Via Cadorna

Viale Brigata Liguria, tratto compreso tra Via I. D’Aste e Via Cadorna

Via Fiume, tratto compreso tra Via Colombo e Via Cadorna

Corso Marconi, carreggiata lato monte, tratto compreso tra Piazza Rossetti (carreggiata in ingresso esclusa) e la Rotatoria 9 Novembre 1989

Modifiche a Brignole dalle ore 12

Dalle ore 12.00 e fino a cessate esigenze in Piazza Verdi (direttrice levante – ponente) è temporaneamente sospesa la limitazione al transito con riserva per i soli mezzi pubblici e ripristinata la possibilità di circolazione per tutte le categorie di veicoli. I veicoli a supporto della manifestazione, sono conseguentemente autorizzati al transito in Via Fiume, Via Thaon di Revel, Via XX Settembre (corsia Bus).

Altri divieti

Sarà cura degli addetti ai compiti di Polizia Stradale favorire il transito, su percorsi alternativi, dei veicoli di soccorso in servizio di emergenza diretti verso gli ospedali. Nelle strade interessate dal transito della competizione sportiva son vietate le immissioni veicolari provenienti da ogni accesso laterale pubblico e privato. Durante la sospensione temporanea della circolazione:

Vietato il transito di qualsiasi veicolo non al seguito della gara, in entrambi i sensi di marcia del tratto interessato al passaggio dei concorrenti

Divieto a tutti i conducenti di veicoli, a motore e non, nonché ai pedoni, di immettersi nel percorso interessato dal transito degli atleti concorrenti

Obbligo a tutti i conducenti di veicoli, a motore e non, provenienti da strade o aree che intersecano, ovvero che si immettono su quella interessata dal transito della gara, di arrestare la marcia prima di impegnarla, e di rispettare le segnalazioni manuali, luminose o altro, intimate dagli organi preposti alla vigilanza o del personale dell’organizzazione

Obbligo ai pedoni di non attraversare la strada

Obbligo ai conduttori di cani e possessori di animali domestici, che possano accedere accidentalmente alla carreggiata del percorso, di provvedere alla loro attenta custodia. Ferma restando la necessità di adottare tutte le cautele necessarie atte a evitare pericoli, la Polizia Locale potrà adottare ulteriori provvedimenti di regolazione stradale ritenuti necessari per salvaguardare la sicurezza pubblica, sia per gli atleti partecipanti che per gli organizzatori, nonché per gli spettatori e per l’utenza in generale, limitatamente all’intero ambito temporale di svolgimento della manifestazione sportiva sul territorio comunale. Per tutta la durata della corsa ciclistica, data la straordinarietà dell’evento, è temporaneamente interdetto l’accesso alle proprietà laterali carrabili raggiungibili normalmente dalla strada interessata dal percorso del Giro dell’Appennino.

Le modifiche ai bus in centro - fase 1: dalle 7 alle 12

Linee 18, 18/, 39 e 40

Direzione ponente : i bus, giunti in via XX Settembre, proseguiranno per via V Dicembre, via Vernazza, via XII Ottobre, piazza Corvetto dove riprenderanno percorso regolare.

: i bus, giunti in via XX Settembre, proseguiranno per via V Dicembre, via Vernazza, via XII Ottobre, piazza Corvetto dove riprenderanno percorso regolare. Direzione levante: percorso regolare.

Linea 20

Direzione ponente : i bus, giunti in via XX Settembre, proseguiranno per via V Dicembre, via Vernazza, via XII Ottobre, piazza Corvetto dove riprenderanno percorso regolare.

: i bus, giunti in via XX Settembre, proseguiranno per via V Dicembre, via Vernazza, via XII Ottobre, piazza Corvetto dove riprenderanno percorso regolare. Direzione levante: i bus, giunti in piazza Portello, proseguiranno per piazza Corvetto, via XII Ottobre, via Lomellini, via XX Settembre dove riprenderanno percorso regolare.

Linee 35 e 35/

Direzione ponente : i bus, giunti in via XX Settembre, proseguiranno per via V Dicembre, via Vernazza, via XII Ottobre, piazza Corvetto dove riprenderanno percorso regolare.

: i bus, giunti in via XX Settembre, proseguiranno per via V Dicembre, via Vernazza, via XII Ottobre, piazza Corvetto dove riprenderanno percorso regolare. Direzione levante: i bus, giunti in piazza Portello, proseguiranno per piazza Corvetto, via XII Ottobre, via Lomellini, via XX Settembre, via Ceccardi, piazza Dante dove riprenderanno percorso regolare.

Linea 36

Direzione ponente : i bus, giunti in via XX Settembre, proseguiranno per via V Dicembre, via Vernazza, via XII Ottobre, piazza Corvetto dove riprenderanno percorso regolare.

: i bus, giunti in via XX Settembre, proseguiranno per via V Dicembre, via Vernazza, via XII Ottobre, piazza Corvetto dove riprenderanno percorso regolare. Direzione levante: i bus, giunti in piazza Corvetto, proseguiranno per via XII Ottobre, via Lomellini, via XX Settembre dove riprenderanno percorso regolare.

Linea 37

Direzione ponente: i bus, giunti in via XX Settembre, proseguiranno per via Ceccardi dove effettueranno capolinea provvisorio.

Direzione levante: i bus, in partenza dal capolinea provvisorio di via Ceccardi, proseguiranno per piazza Dante, via Fieschi, via V Dicembre, via Vernazza, via XII Ottobre, piazza Corvetto dove riprenderanno percorso regolare.

Linea 42

Direzione ponente : i bus, giunti in via XX Settembre, proseguiranno per via Ceccardi, piazza Dante dove effettueranno capolinea provvisorio sulla banchina centrale.

: i bus, giunti in via XX Settembre, proseguiranno per via Ceccardi, piazza Dante dove effettueranno capolinea provvisorio sulla banchina centrale. Direzione levante: i bus, in partenza dal capolinea provvisorio di piazza Dante, proseguiranno per la stessa dove riprenderanno percorso regolare.

Linea 44

Direzione ponente : i bus, giunti in via Ceccardi, proseguiranno per piazza Dante dove effettueranno capolinea provvisorio sulla fermata di transito a centro piazza.

: i bus, giunti in via Ceccardi, proseguiranno per piazza Dante dove effettueranno capolinea provvisorio sulla fermata di transito a centro piazza. Direzione levante: i bus, in partenza dal capolinea provvisorio di piazza Dante, proseguiranno per via Fieschi, via XX Settembre dove riprenderanno percorso regolare.

Linea 46

Direzione ponente : i bus, giunti in via XX Settembre, proseguiranno per via Ceccardi, piazza Dante dove effettueranno fermata provvisoria.

: i bus, giunti in via XX Settembre, proseguiranno per via Ceccardi, piazza Dante dove effettueranno fermata provvisoria. Direzione levante: i bus, dopo aver effettuato la fermata provvisoria in piazza dante, proseguiranno per via Fieschi, via XX Settembre dove riprenderanno percorso regolare.

Volabus

Direzione Aeroporto: i bus, giunti in via XX Settembre, proseguiranno per via V Dicembre, via Vernazza, via XII Ottobre, piazza Corvetto dove riprenderanno percorso regolare. Direzione Brignole: i bus, giunti in piazza Portello, proseguiranno per piazza Corvetto, via XII Ottobre, via Lomellini, via XX Settembre dove riprenderanno percorso regolare.

Le modifiche ai bus in centro - fase 2 - dalle ore 12 a fine gara

Linea 13

Direzione ponente : i bus, giunti in piazza delle Americhe, proseguiranno per viale Thaon di Revel dove effettueranno capolinea provvisorio in concomitanza con quello della linea 14.

: i bus, giunti in piazza delle Americhe, proseguiranno per viale Thaon di Revel dove effettueranno capolinea provvisorio in concomitanza con quello della linea 14. Direzione levante: i bus, in partenza dal capolinea provvisorio di viale Thaon di Revel, proseguiranno per via Fiume, piazza Verdi, piazza delle Americhe dove riprenderanno percorso regolare.

Linea 15

Direzione ponente : i bus, giunti in corso Buenos Aires, proseguiranno per viale Duca D’Aosta, piazza delle Americhe, viale Thaon di Revel, piazza Verdi dove effettueranno capolinea provvisorio.

: i bus, giunti in corso Buenos Aires, proseguiranno per viale Duca D’Aosta, piazza delle Americhe, viale Thaon di Revel, piazza Verdi dove effettueranno capolinea provvisorio. Direzione levante: percorso regolare

Linee 17 e 17/

Direzione ponente : i bus, giunti in piazza delle Americhe, proseguiranno per viale Thaon di Revel, via Fiume dove effettueranno capolinea provvisorio in concomitanza con quello della linea 16.

: i bus, giunti in piazza delle Americhe, proseguiranno per viale Thaon di Revel, via Fiume dove effettueranno capolinea provvisorio in concomitanza con quello della linea 16. Direzione levante: i bus, in partenza dal capolinea provvisorio di via Fiume, riprenderanno regolare percorso.

Linee 18 e 18/ (lato levante)

Direzione ponente : i bus, giunti in piazza delle Americhe, proseguiranno per viale Thaon di Revel dove effettueranno capolinea provvisorio in concomitanza con quello della linea 14.

: i bus, giunti in piazza delle Americhe, proseguiranno per viale Thaon di Revel dove effettueranno capolinea provvisorio in concomitanza con quello della linea 14. Direzione levante: i bus, in partenza dal capolinea provvisorio di viale Thaon di Revel, proseguiranno per via Fiume, piazza Verdi, piazza delle Americhe dove riprenderanno percorso regolare.

Linee 18 e 18/ (lato ponente)

Direzione ponente : i bus in partenza dal capolinea provvisorio di via Roma proseguiranno per piazza Corvetto dove riprenderanno regolare percorso.

: i bus in partenza dal capolinea provvisorio di via Roma proseguiranno per piazza Corvetto dove riprenderanno regolare percorso. Direzione levante: i bus, giunti in piazza della Nunziata proseguiranno per piazza Fontane Marose, via XXV Aprile, via Roma ove effettueranno capolinea provvisorio sulla fermata di transito.

Linea 20

Direzione ponente : i bus, in partenza dal capolinea provvisorio di via Roma, proseguiranno per piazza Corvetto dove riprenderanno regolare percorso.

: i bus, in partenza dal capolinea provvisorio di via Roma, proseguiranno per piazza Corvetto dove riprenderanno regolare percorso. Direzione levante: i bus, giunti in piazza Fontane Marose, proseguiranno per via XXV Aprile, via Roma dove effettueranno capolinea provvisorio.

Linee 31 e 31/

Direzione ponente : i bus, giunti in Corso Marconi, proseguiranno per via Rimassa, corso Torino, corso Buenos Aires, viale Duca D’Aosta, piazza delle Americhe, viale Thaon di Revel, via Fiume dove riprenderanno percorso regolare.

: i bus, giunti in Corso Marconi, proseguiranno per via Rimassa, corso Torino, corso Buenos Aires, viale Duca D’Aosta, piazza delle Americhe, viale Thaon di Revel, via Fiume dove riprenderanno percorso regolare. Direzione levante: i bus, in partenza dal capolinea di piazza Verdi, proseguiranno per viale Duca Aosta, corso Buenos Aires, corso Torino, via Rimassa, corso Marconi dove riprenderanno percorso regolare.

Linee 35 e 35/

Direzione ponente : i bus, giunti in via Mura di Santa Chiara, proseguiranno per corso Podestà, viale IV Novembre, via XII Ottobre, piazza Corvetto dove riprenderanno regolare percorso.

: i bus, giunti in via Mura di Santa Chiara, proseguiranno per corso Podestà, viale IV Novembre, via XII Ottobre, piazza Corvetto dove riprenderanno regolare percorso. Direzione levante: i bus, giunti in piazza Portello, proseguiranno per piazza Corvetto, via XII Ottobre, viale IV Novembre, corso Podestà, via Mura di Santa Chiara dove riprenderanno regolare percorso.

Linea 36

Direzione ponente : i bus, giunti al termine di Corso Buenos Aires, proseguiranno per viale Duca d’Aosta, piazza delle America, via Canevari, corso Montegrappa, largo Giardino, piazza Manin dove riprenderanno regolare percorso.

: i bus, giunti al termine di Corso Buenos Aires, proseguiranno per viale Duca d’Aosta, piazza delle America, via Canevari, corso Montegrappa, largo Giardino, piazza Manin dove riprenderanno regolare percorso. Direzione levante: i bus, giunti in piazza Corvetto, proseguiranno per via S.S. Giacomo e Filippo, via Serra, via De Amicis, piazza Verdi dove riprenderanno percorso regolare

Linea 37

Direzione ponente : i bus, giunti in piazza Verdi, proseguiranno per via De Amicis dove effettueranno capolinea provvisorio in corrispondenza della fermata codice 0438.

: i bus, giunti in piazza Verdi, proseguiranno per via De Amicis dove effettueranno capolinea provvisorio in corrispondenza della fermata codice 0438. Direzione levante: i bus, in partenza dal capolinea provvisorio di via De Amicis, riprenderanno regolare percorso.

Linee 39 e 40

Direzione ponente : i bus, in partenza dal capolinea di piazza Verdi, proseguiranno per piazza delleAmeriche, via Canevari, corso Montegrappa, largo Giardino, piazza Manin, via Assarotti, piazza Corvetto, piazza Portello dove riprenderanno regolare percorso.

: i bus, in partenza dal capolinea di piazza Verdi, proseguiranno per piazza delleAmeriche, via Canevari, corso Montegrappa, largo Giardino, piazza Manin, via Assarotti, piazza Corvetto, piazza Portello dove riprenderanno regolare percorso. Direzione levante: percorso regolare.

Linea 42

Direzione ponente : i bus, giunti in via Barabino, proseguiranno per corso Torino, corso Buenos Aires, viale Duca D’Aosta, piazza delle Americhe, viale Duca d’Aosta dove effettueranno capolinea provvisorio.

: i bus, giunti in via Barabino, proseguiranno per corso Torino, corso Buenos Aires, viale Duca D’Aosta, piazza delle Americhe, viale Duca d’Aosta dove effettueranno capolinea provvisorio. Direzione levante: i bus, in partenza dal capolinea provvisorio di viale Duca d’Aosta, proseguiranno per corso Buenos Aires, corso Torino, via Barabino dove riprenderanno regolare percorso.

Linea 44

Direzione ponente : i bus, giunti in corso Buenos Aires, proseguiranno per viale Duca D’Aosta, piazza delle Americhe, viale Duca d’Aosta dove effettueranno capolinea provvisorio.

: i bus, giunti in corso Buenos Aires, proseguiranno per viale Duca D’Aosta, piazza delle Americhe, viale Duca d’Aosta dove effettueranno capolinea provvisorio. Direzione levante: i bus, in partenza dal capolinea provvisorio di viale Duca d’Aosta, proseguiranno per corso Buenos Aires dove riprenderanno regolare percorso.

Linea 46 circolare: i bus, giunti in piazza delle Americhe, proseguiranno per viale Duca D’Aosta, piazza delle Americhe, viale Thaon di Revel, via Fiume dove riprenderanno regolare percorso.

Volabus

Direzione Aeroporto : i bus, in partenza dal capolinea di piazza Verdi, proseguiranno per via De Amicis, piazza Brignole, via De Amicis, piazza Verdi, piazza delle Americhe, sottopasso ferroviario, via Canevari, corso Montegrappa, piazza Manin, via Assarotti, piazza Corvetto dove riprenderanno percorso regolare.

: i bus, in partenza dal capolinea di piazza Verdi, proseguiranno per via De Amicis, piazza Brignole, via De Amicis, piazza Verdi, piazza delle Americhe, sottopasso ferroviario, via Canevari, corso Montegrappa, piazza Manin, via Assarotti, piazza Corvetto dove riprenderanno percorso regolare. Direzione Brignole: i bus, giunti in piazza della Nunziata, proseguiranno per piazza Portello, piazza Corvetto, via S.S. Giacomo e Filippo, via Serra, via De Amicis, piazza Verdi, piazza delle Americhe, piazza Verdi dove effettueranno regolare capolinea.

Valpolcevera e Cornigliano - modifiche ai bus: dalle 12:30 alle 15

Linea 7

Direzione Pontedecimo : i bus saranno limitati a Bolzaneto, altezza casello autostradale.

: i bus saranno limitati a Bolzaneto, altezza casello autostradale. Direzione Fanti d’Italia: i bus in ripartenza dal capolinea provvisorio di Bolzaneto riprenderanno regolare percorso in direzione Fanti d’Italia.

Linea 63

Direzione Pontedecimo : i bus saranno limitati in via Romairone altezza 'Metro'.

: i bus saranno limitati in via Romairone altezza 'Metro'. Direzione Sampierdarena: i bus, in partenza dal capolinea provvisorio di via Romairone riprenderanno regolare percorso.

Linea 65

Direzione San Cipriano : i bus potranno subire limitazioni a Pontedecimo.

: i bus potranno subire limitazioni a Pontedecimo. Direzione Cesino: i bus potranno subire limitazioni a Pontedecimo.

Valpolcevera e Cornigliano - modifiche ai bus: dalle 15 alle 16:30

Linea 63

Direzione monte : i bus, giunti in via Ferri, proseguiranno per cavalcavia ponte Polcevera, piazza Pallavicini, sponda sinistra Polcevera, via Anfossi dove riprenderanno regolare percorso.

: i bus, giunti in via Ferri, proseguiranno per cavalcavia ponte Polcevera, piazza Pallavicini, sponda sinistra Polcevera, via Anfossi dove riprenderanno regolare percorso. Direzione mare: i bus, giunti in via Anfossi, proseguiranno in sponda sinistra Polcevera fino a piazza Pallavicini, ponte Polcevera, via Ferri, dove riprenderanno regolare percorso.

Linea 74

Direzione monte : i bus, in ripartenza dal capolinea provvisorio di via Polonio, riprenderanno regolare percorso per Murta.

: i bus, in ripartenza dal capolinea provvisorio di via Polonio, riprenderanno regolare percorso per Murta. Direzione mare: i bus effettueranno capolinea provvisorio in via Polonio.

Linea 1 (linea già in deviazione di percorso per la contestuale chiusura di via Cornigliano):

Effettuerà due distinti percorsi: lato ponente sulla tratta Voltri-Sestri e lato levante sulla tratta Caricamento-Sampierdarena (via Avio).

Variazioni corriere, servizio provinciale

Il Giro dell’Appennino transiterà per l’alta Valpolcevera e la Valle Scrivia indicativamente dalle 12.30 alle 15.30. Pertanto, il servizio bus provinciale potrà subire variazioni e ritardi contestualmente al passaggio della corsa; le linee coinvolte saranno: