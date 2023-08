Uccise rivale in amore, chiesto il giudizio immediato per l'ex portuale

Giudizio immediato per il camallo che ha ucciso il rivale in amore. La richiesta è stata formulata dalla pm Eugenia Menichetti dopo l'esito della perizia psichiatrica del dottor Gabriele Rocca che ha valutato Filippo Giribaldi, 42 anni, capace di intendere e volere quando ha sparato e ucciso Manuel di Palo.

Era il tardo pomeriggio del 25 aprile quando il portuale ed esponente del movimento no-vax ha tolto la vita al tossicodipendente senza fissa dimora ex militante di Casapound. I due frequentavano la stessa donna che, secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, dava ospitalità o offriva prestazioni sessuali a entrambi in cambio di droga. Giribaldi quella sera era andato sotto casa della donna con pistola, tirapugni e spray urticante, ma dopo lo sparo di avvertimento contro il muro aveva deciso di andarsene. Di Palo però era sceso e aveva cominciato a inseguirlo fino a raggiungerlo in via Polleri. “Mi ha tirato un pugno e allora gli ho sparato” aveva ammesso il camallo che subito dopo si era rifugiato nella basilica della Nunziata e aveva chiesto al sacrestano di chiamare la polizia. Poi davanti al gip Elisa Campagna, al momento della convalida dell’arresto, aveva confessato l'omicidio e spiegato che si drogava da quattro giorni consecutivi e si trovava in uno stato per cui “mentre andavo via dopo aver sparato contro il muro, pensavo che a inseguirmi fosse un carabiniere o un poliziotto in borghese”.

L’accusa per il portuale è di omicidio volontario ma non gli vengono contestate né la premeditazione né l’aggravante dei futili motivi. Nonostante l'uomo indossasse dei guanti da lavoro, come a non voler lasciare impronte in giro, la procura ha raccolto la sua testimonianza in cui ha dichiarato di aver acquistato la pistola un anno prima ma per difendersi dagli spacciatori nel centro storico dove si riforniva.